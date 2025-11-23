Trumpov plan je kapitulacija i Europe: Zapadni lideri šokirani i ogorčeni zbog opasnog presedana

Europske prijestolnice proteklih dana potresa nacrt američkog mirovnog prijedloga za Ukrajinu koji je procurio u javnost. Dokument od 28 točaka, predviđa ustupke koje mnogi europski dužnosnici ocjenjuju rizičnima, pa čak i neprihvatljivima za sigurnost kontinenta. Prema navodima, plan podrazumijeva priznanje ruske kontrole nad anektiranim teritorijima, zamrzavanje linija fronta u južnim regijama Ukrajine te ograničavanje ukrajinskih oružanih snaga. Istodobno bi europski borbeni avioni bili razmješteni u Poljskoj, a Ukrajina bi dobila “sigurnosna jamstva” umjesto jasne putanje prema NATO-u.

Takvi prijedlozi izazvali su reakcije u europskim političkim krugovima.– Da bi svaki plan funkcionirao, potrebni su Ukrajinci i Europa na brodu – poručila je šefica europske diplomacije Kaja Kallas, dok je francuski ministar Jean-Noël Barrot upozorio da mirovni plan ne smije postati "kapitulacija" pred Putinom. Najodlučniji saveznici Ukrajine užurbano pokušavaju prepraviti mirovni plan Donalda Trumpa kako bi spriječili da prisili Kijev da preda velike dijelove teritorija Rusiji u neravnotežnom dogovoru. Zapadne su vlade privatno bile zatečene i ogorčene novim 28-točkastim nacrtom sporazuma koji je ovog tjedna predstavio tim američkog predsjednika, doživjevši ga kao pokušaj da se Ukrajinu natjera da Vladimiru Putinu da sve što želi, piše Politico.

EU, Francuska, Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo sudjelovat će u visokim pregovorima o Trumpovu nacrtu u nedjelju u Švicarskoj. Činjenica da će britanski i europski dužnosnici dobiti mjesta za pregovaračkim stolom predstavlja značajnu pobjedu za Europljane, koji su do sada bili isključeni iz najnovijeg američkog mirovnog napora. Strahovi se ponajviše tiču mogućeg presedana, priznavanje teritorijalnih promjena nastalih silom moglo bi, upozoravaju analitičari, potkopati europske sigurnosne temelje i ohrabriti druge revizionističke aktere. Istodobno bi EU bila gurnuta prema stvaranju vlastite obrambene arhitekture u trenutku kada mnoge zemlje upozoravaju da još nisu spremne preuzeti pune sigurnosne obveze.

Bijela kuća brani Trumpa nakon što je nazvao novinarku prasicom Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kontroverze izaziva i američki dio plana o korištenju zamrznute ruske imovine. Dok EU već mjesecima radi na mehanizmu kojim bi oko 140 milijardi eura zamrznutih sredstava služilo kao garancija za financiranje Ukrajine, američka verzija predviđa da Washington preuzme vodeću ulogu u obnovi Ukrajine nakon prekida vatre – uz pravo na 50 posto profita iz procesa koji bi se financirao upravo tom imovinom. Plan je izazvao reakcije i u susjednim državama. Poljski predsjednik Karol Nawrocki, reagirajući na informacije da je SAD signalizirao ukrajinskom predsjedniku potrebu da Ukrajina prihvati američki okvir za mirovni sporazum s Rusijom, poručio je da svaki plan za okončanje rata u Ukrajini mora biti prihvaćen u Kijevu.

"Ukrajina je žrtva Putinove kriminalne agresije i Ukrajinci – uz podršku Sjedinjenih Američkih Država i zemalja EU – moraju imati odlučujući glas u mirovnim pregovorima", napisao je Nawrocki na platformi X. Naglasio je da "cijena mira ni na koji način ne može biti postizanje strateških ciljeva agresora", dodajući kako "agresor jest i ostaje Ruska Federacija", prenosi Reuters.

Visoki dužnosnici Sjedinjenih Država, Ukrajine i savjetnici za nacionalnu sigurnost Francuske, Britanije i Njemačke razgovarat će danas u Ženevi o nacrtu američkog plana o okončanju rata u Ukrajini. Posebni američki izaslanik Steve Witkoff i državni tajnik Marco Rubio trebali su stići u nedjelju na razgovore o okončanju ruske invazije, koja sada traje četvrtu godinu.

U petak je američki predsjednik Donald Trump rekao da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij ima rok do četvrtka da odobri plan od 28 točaka, koji poziva Ukrajinu da se odrekne dijela teritorija, prihvati ograničenja svoje vojske i odrekne se ambicija za pridruživanje NATO-u. "Nadamo se da ćemo razraditi posljednje detalje... kako bismo sastavili sporazum koji je povoljan za njih (Ukrajinu)", rekao je američki dužnosnik. No dodao je da se ništa konačno neće dogovoriti "dok se dvojica predsjednika ne sastanu", misleći na Trumpa i Zelenskija.

Uz ukrajinsko izaslanstvo, raspravama će se pridružiti savjetnici za nacionalnu sigurnost iz takozvanog E3 saveza Francuske, Velike Britanije i Njemačke, uz Europsku uniju. Italija će također poslati dužnosnika, rekli su diplomatski izvori. Europski i drugi zapadni čelnici rekli su u subotu da je američki mirovni plan, koji podržava ključne ruske zahtjeve, osnova za pregovore o okončanju rata, ali da mu je potreban "dodatni rad", jer traže bolji dogovor za Kijev prije roka u četvrtak.

Izvor iz njemačke vlade rekao je da je Ukrajini i američkoj administraciji poslan europski nacrt mirovnog plana, koji se temelji na američkom prijedlogu. Prije pregovora, predsjednik Zelenski upozorio je da zbog plana Ukrajina riskira gubitak dostojanstva i slobode ili gubitak podrške Washingtona. Ruski predsjednik Vladimir Putin opisao je plan kao osnovu za rješavanje sukoba, ali Moskva bi se mogla usprotiviti nekim prijedlozima u shemi, koji zahtijevaju od njezinih snaga da se povuku iz nekih područja koja su zauzele.