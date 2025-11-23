Naši Portali
NIZ VAŽNIH SEKTORA

Američko otkriće moglo bi zadati ogroman udarac Kini: Doći će do preokreta u dominaciji?

Foto: REUTERS/PIXSELL
1/7
Autor
Dora Taslak
23.11.2025.
u 17:52

Baterije, tehnologije obnovljive energije, optička vlakna, rasvjeta, magneti i potrošačka elektronika poput mobitela i tableta ovise o rijetkim zemnim elementima

Projekt kojeg je najavio guverner Aljaske Mike Dunleavy, a ubrzao američki predsjednik Donald Trump, mogao bi nanijeti ogroman udarac kineskoj dominaciji u sektorima nanotehnologije, energetike i automobilske industrije. Nalazište Graphite Creek, proglašeno najvećim u SAD-u, sadrži materijale za obrambenu upotrebu, uključujući neodimij. Na nalazištu GraphiteOnea blizu Nomea otkrivene su i ogromne rezerve grafita. Riječ je, inače, o materijalu za koji je Peking do sada osiguravao čak 90 posto svjetske proizvodnje.

Prema podacima Međunarodne agencije za energiju, SAD je 2024. godine bio najmanje 93 posto ovisan o uvozu rijetkih zemnih elemenata i samog grafita, a ležište Graphite Creek već je proglašeno najvećim takvim nalazištem u SAD-u. Objava da su uz grafit pronađeni i rijetki zemni elementi može biti značajna za ciljeve SAD-a o energetskoj dominaciji.  

Baterije, tehnologije obnovljive energije, optička vlakna, rasvjeta, magneti i potrošačka elektronika poput mobitela i tableta ovise o rijetkim zemnim elementima. Predsjednik GraphiteOnea, Anthony Huston, izjavio je da otkriće dokazuje da je riječ o "istinski generacijskom ležištu“ na lokaciji Graphite Creek, prenosi Fox News

Huston je potvrdio prisutnost dva materijala koja ispunjavaju uvjete Zakona o obrambenoj proizvodnji (Defense Production Act) te istaknuo da "prisutnost rijetkih zemnih elemenata na Graphite Creeku sugerira da će njihovo izdvajanje kao nusproizvoda uz proizvodnju grafita maksimalno povećati vrijednost“.

Među pronađenim rijetkim zemnim elementima su neodimij, praseodimij, disprozij i terbij, uz rudu koja sadrži i nalazišta granata. Glavni geolog nalazišta napomenuo je da granati mogu apsorbirati određene rijetke zemne elemente u svoju mineralnu strukturu. 
Prijeti li prekretnica kakva nije viđena u gotovo četiri godine rata? 'Naši generali su nasjeli na trik'
Ključne riječi
Donald Trump grafit SAD Kina

Komentara 6

Pogledaj Sve
MI
MirkoSveMirko
18:28 23.11.2025.

@ Anteo To je bilo prije 20 godina. Sada prosjeća u Kini je 3100 USD Cijena nekretnina u Pekingu je preko 10000 Eura I principu imaju veći standard od nas.

Avatar Moloh
Moloh
18:23 23.11.2025.

Blefer Trump 😉

Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
18:52 23.11.2025.

A kada će doći taj dan preokreta da imaju 100% za sebe, i da iz Kine budu uvozili 0% i time zadaju Kini ogroman udarac??? Na potezu su Baba Vanga, i Vidoviti Milan.

Kupnja