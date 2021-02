Počinje masovno cijepljenje: U Zagrebu punktovi na 19 lokacija, upogonit će se i sportske dvorane

Dok se zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravstva sprema u kontrolu sumnjivog prekorednog cijepljenja mlađih privilegiranih ljudi na položajima, kakvog je navodno bilo u nekim bolnicama, županijski zavodi za javno zdravstvo pripremili su punktove na kojima bi uskoro trebalo krenuti masovnije cijepljenje, kao i liječničke timove koje će za taj posao upogoniti – epidemiologe, obiteljske, liječnike medicine rada.

To ponajviše ovisi o količini cjepiva, a ta bi količina odsad, nakon zastoja koji je izazvao goleme probleme, trebala biti znatno veća.

Kronične bolesti buknule

Do kraja veljače u Hrvatsku treba stići 200 tisuća doza cjepiva protiv koronavirusa te oko 400 tisuća u ožujku. Za isporuke nakon ožujka još nema pismenih najava isporuka, ali je ovih 600 tisuća doza znatno više od do sada pristiglih oko 150 tisuća doza od sva tri proizvođača. Samo ovog tjedna stiže ukupno više od 70 tisuća doza od sva tri proizvođača cjepiva registriranih u EU (Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca).

– Neki zavodi punktove već imaju u funkciji, a većina će ih biti kad krene veća isporuka cjepiva, ne vjerujem da će to biti prije početka ožujka. Prve veće količine ići će u ordinacije obiteljske medicine, cijepit će i zavodi. Zavodi su spremni krenuti u cijepljenje na punktovima, najviše ovisi o tome koliko će efikasno biti cijepljenje putem obiteljske medicine. Ako efikasnost u ordinacijama ne bude dobra, ići će se na punktove – najavljuje prim. Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a, koja je ujedno i Referentni centar za epidemiologiju Ministarstva zdravstva RH.

U Zagrebu bi cijepljenje u ordinacijama trebalo početi u ponedjeljak, a predviđeni su punktovi na 19 lokacija pri domovima zdravlja i u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, kako bi se omogućila podjednaka dostupnost najstarijim građanima i kroničnim bolesnicima.

To su: Prilaz baruna Filipovića 11, Park Stara Trešnjevka 2, M. Ilirika Vlačića 2, Nova cesta 85, Baštijanova 52, Anina 96, Vrabečak 4, Prečko 2, Albaharijeva 4, Runjaninova 4, Martićeva 63 A, Avenija Većeslava Holjevca 22, Kauzlarićev prilaz 7, Lučko 2a, Ivanićgradska 38, Grižanska 4, Ninska 16, Hirčeva 1 i Mirogojska cesta 16. Na sedam od tih punktova već je organizirano cijepljenje za zdravstvene djelatnike primarne zdravstvene zaštite, kao i za privatne zdravstvene djelatnike te žurne službe.

Trenutačno se pregovara o sportskim dvoranama koje će se upogoniti za masovnije cijepljenje, doznajemo od dr. Zvonimira Šostara, ravnatelja NZJZ-a “Dr. A. Štampar”. No obiteljski liječnici podsjećaju da je ministar još 1. veljače najavio cijepljenje na punktovima i smatraju da će masovno cijepljenje na takvim zbirnim mjestima biti efikasnije i sigurnije i za osobe koje se cijepe i za sve kronične bolesnike.

– Nije problem cijepiti u ordinaciji, ali s obzirom na proceduru cijepljenja, u sat vremena mogu cijepiti pet pacijenata i za to se vrijeme posvetiti samo njima. Dakle, nema drugih pacijenata, nema javljanja na telefon. To je znatno smanjenje vremena koje mogu posvetiti kroničnim bolesnicima, a kronične su bolesti u posljednjih godinu dana eksplodirale. Primjećujem, naime, da su se parametri pogoršali kod velikog broja pacijenata s hipertenzijom i šećernom bolesti, njih treba hitno korigirati kako ne bi došlo do pogoršanja zdravstvenog stanja tih bolesnika. Obiteljski liječnici stoje kod svog stava da treba, kako je i najavljeno, odmah krenuti s masovnim cijepljenjem na punktovima. Mi ćemo izvan svog radnog vremena rado cijepiti ljude na punktovima, a svoje radno vrijeme posvetili svojim bolesnicima koji bi u protivnom mogli biti zakinuti – objašnjava dr. Ines Balint.

Termini za pacijente ispunjeni su joj za čitav tjedan i dan ili dva koji bi morala utrošiti na cijepljenje bilo bi vrijeme koje mora oduzeti kroničnim bolesnicima. Dodatno kompliciraju, kaže, upute za prebacivanje doza koje preostanu nakon otvaranja bočice s cjepivom, u ordinaciju liječnika u drugoj smjeni.

– Takve doze liječnik cjepitelj kojem su one ustupljene neće moći upisati u evidenciju jer su to doze koje je naručio drugi liječnik i samo ih naručitelj može upisati – govori dr. Balint ustvrdivši da je zbog ograničenog vremenskog razmaka u kojem se otvorena bočica može koristiti puno sigurnije i efikasnije cijepiti na mjestu gdje je veći broj ljudi koje želi cjepivo. Liječnici obiteljske medicine prethodnih su se dana žalili i da je s malim brojem doza teško sastaviti pravednu listu tko od starijih i kroničnih bolesnika ima pravo prvenstva i kako objasniti nekome zašto njegovo zdravstveno stanje nije ono koje će imati prednost.

Prim. Kaić kaže da liječnici trebaju upotrijebiti svoje stručno znanje pri sastavljanju takve liste, a pritom ističe da valja procijeniti za svakog pacijenta povećan rizik od komplikacija, što mnogi i rade.t

– Pijem tablete protiv visokog tlaka i zanimalo me kako je to stanje rangirano kod sastavljanja liste prioriteta za cijepljenje. Nazvao sam svoju doktoricu i rekla mi je da kao kronični bolesnik spadam među prioritetnije, ali ne one prvog reda – opisao nam je jedan 53-godišnjak svoje iskustvo slaganja liste.

HZJZ je još uoči Božića objavio plan cijepljenja i u njemu su navedene izrazito ranjive skupine te skupine visokog i umjerenog rizika, kao i koliko je osoba u kojoj od tih kategorija. Prema podacima iz tog dokumenta, u RH je 1,555.040 osoba s rizikom različitih stupnjeva, s tim da jedna osoba može imati dvije ili više utvrđenih bolesti i stanja.

Plan navodi da, neovisno o dobi pacijenta, neka osnovna zdravstvena stanja mogu rezultirati većim rizikom od razvoja teškog oblika bolesti, komplikacija i smrtnog ishoda zbog bolesti COVID-19, a to su: stanje nakon transplantacije tkiva i organa, hematološke maligne bolesti, određena neurološka stanja, kronična bolest bubrega, imunokompromitirana stanja, demencija, cerebrovaskularne bolesti (moždani udar), diabetes melitus, kronična plućna bolest, kronična bolest jetre i pretilost s BMI većim od 40.

VIDEO: U šibenskom Domu zdravlja prvi pacijenti cijepljeni cjepivom AstraZeneca

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dosad cijepljenih 52.778

Do 14. veljače u Hrvatskoj su iskorištene 120.603 doze cjepiva, cijepljeno je 67.825 osoba, a dvije doze primilo je njih 52.778. Iako se već prešlo na cijepljenje druge skupine (stariji i kronično bolesni), nisu još sasvim procijepljeni svi iz prve skupine koji su to htjeli.

– Zdravstveni djelatnici koji su iskazali želju za cijepljenjem protiv COVID-19 nisu svi cijepljeni, stoga molimo da se poštuje redoslijede cijepljenja i da se prvo cijepe oni zdravstveni djelatnici koji to još nisu obavili – upozorila je jučer dr. Josipa Rodić iz Hrvatske udruge ugovornih ordinacija.

Iz HZJZ-a su već ranije kazali da je neminovno da se skupine djelomično preklapaju pa se može očekivati da će se u skorije vrijeme procijepiti svi iz prve skupine koji su izrazili tu želju. Prema podacima u planu cijepljenja, u RH je 73.435 zdravstvenih radnika, od kojih se većina izjasnila da se želi cijepiti, a uz još 16.847 nezdravstvenih radnika u sustavu zdravstva su ukupno 90.282 zaposlena.

Ministar Vili Beroš jučer je još jednom ponovio kako je cjepivo AstraZenece jednako učinkovito kao i ostala cjepiva za sve dobne skupine.