Danas manje novih slučajeva: U Zagrebu 236 zaraženih, u Zagrebačkoj županiji 169

U Hrvatskoj je jučer zabilježeno 2919 novih slučajeva koronavirusa od kojega je od početka pandemije u našoj državi umrlo 1712 osoba.

11:15 – U Osječko-baranjskoj županiji novozaraženih je 97, od 275 testiranih. Od početka pandemije oboljele su ukupno 8633 osobe, a izliječenih je 6774. Preminulo je ukupno 175 osoba.

– S jučerašnjim danom, imamo 190 pacijenata hospitaliziranih u KBC-u Osijek, a u bolnici u Našicama ih je još 39, što je ukupno 229 pacijenata hospitaliziranih u Osječko-baranjskoj županiji. U KBC-u Osijek na respiratoru je 38 pacijenata. Preminulo je osam osoba u posljednja 24 sata, od kojih je sedam s područja Osječko-baranjske županije – rekao je dr. Željko Zubčić, ravnatelj KBC-a Osijek.

Policija je odradila 192 nadzora objekata, nisu utvrđena kršenja epidemioloških mjera. No, što se tiče rada inspektora civilne zaštite, tijekom vikenda odrađena su 334 nadzora, a utvrđeno je 45 nepravilnosti.

11:05 – U Zagrebu je 236 novozaraženih osoba, objavljeno je na konferenciji za novinare.

11:01 – U protekla 24 sata, na području Šibensko-kninske županije 7 osoba je oboljelo od COVID-19 infekcije; 6 osoba s područja Šibenika i jedna s područja Knina. Trenutno je 362 aktivna slučaja oboljenja od COVID-19 infekcije. U šibenskoj bolnici liječi se 34 pacijenta oboljela od Covid-19 infekcije, od kojih su 4 na respiratoru. Također u kninskoj bolnice se liječi 11 pacijenata oboljelih od Covid-19 infekcije. Ostali imaju blaže kliničke simptome i nalaze se u izolaciji. U posljednja 24 sata uzorkovano je 13 uzoraka za testiranje na SARS-CoV-2 virus. Pod mjerama zdravstvenog nadzora i samoizolacije trenutno je 953 osobe.

10:55 – U Dubrovačko-neretvanskoj županiji potvrđena su 33 nova slučaja zaraze koronavirusom, umro je mušarac star 91 godinu, a izliječene su 32 osobe, izvijestio je u ponedjeljak županijski stožer civilne zaštite. Zaraženo je 17 osoba iz Metkovića, pet iz Opuzena, četiri iz Ploča, tri iz Slivnog te po dvije iz Dubrovnika i Zažablja. Ukupno je zaraženo 15 osoba muškog spola i 18 ženskog. Za 11 osoba je utvrđena epidemiološka veza. Umro je muškarac iz Metkovića rođen 1929. godine.

Od 32 izliječene osobe njih 16 je iz Dubrovnika, pet iz Metkovića, po dvije iz Korčule, Opuzena i Župe dubrovačke, po jedna iz Blata, Konavala, Orebića i Ploča te jedna koja nema prebivalište u županiji. U dubrovačkoj bolnici od koronavirusa liječe se 54 osobe. Pet bolesnika zahtijeva intenzivnu skrb, od kojih je jedan na kisiku, jedan na neinvazivnoj ventilaciji, a četiri na invanzivnoj. U samoizolaciji je 749 osoba, a u posljednja 24 sata zabilježeno je jedno kršenje te mjere, ukupno 101. od početka pandemije. Od jučer obrađena su 124 uzorka, a od početka pandemije ukupno 25 157.

10:40 – U Zagrebačkoj županiji u ponedjeljak je zabilježeno 169 novozaraženih osoba, a u toj županiji od danas se nastava u srednjim školama provodi online.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije na području te županije od početka pandemije do ponedjeljka, 30.studenoga evidentirano je 9331 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana novim koronavirusom, izliječeno je 5175 osoba, a 35 osoba je preminulo. Trenutno je aktivno 4121 slučaja.

U odnosu na podatke od jučer oboljelo je 169 osoba (gradovi – 41 Samobor, 19 Sveta Nedelja, 10 Zaprešić, 10 Jastrebarsko, 26 Velika Gorica, 17 Ivanić-Grad, 7 Dugo Selo, 2 Vrbovec, 5 Sveti Ivan Zelina, općine – 3 Brdovec, 3 Bistra, 1 Jakovlje, 1 Dubravica, 5 Klinča Sela, 3 Pisarovina, 1 Krašić, 1 Kravarsko, 4 Kloštar Ivanić, 6 Križ, 3 Rugvica, 1 Bedenica).

Jedna je osoba preminula 28.studenoga u Križu. Samoizolacija je propisana učenicima 12 razreda osnovnih škola i učenicima 1 razreda srednje škole. Stožer civilne Zagrebačke županije apelira na sve stanovnike da se pridržavaju svih donesenih mjera i uputa te da posebice vode računa o socijalnoj distanci. Također, pozivaju ih da izbjegavaju putovanja. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana.

10:30 – Na području Zadarske županije su 92 novooboljele osobe od koronavirusa. Novozaraženi izolaciju provode na područjima gradova Zadar(44), Benkovac(5), Biograd(8), Obrovac(6) i Pag(1) te općina Bibinje(1), Jasenice(2), Kali(4), Kukljica(1), Lišane Ostrovičke(1), Novigrad(1), Pašman(4), Polača(1), Poličnik(3), Posedarje(3), Povljana(1), Stankovci(1), Sukošan(3), Sv.Filip i Jakov(1) i Škabrnja(1).

U protekla 24 sata testirano je 297 uzoraka, a pod aktivnim nadzorom je 2401 osoba. U ovome trenutku imamo 1958 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom, 904 muških i 1054 ženskih osoba.

Od posljedica infekcije koronavirusom preminule su 3 osobe, 89-godišnja žena, 73-godišnji muškarac koji je dulje vrijeme bio na respiratoru u Općoj bolnici Zadar te 63- godišnji muškarac koji je bio na liječenju u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru, a bolovao od ranijih kroničnih bolesti. U Općoj bolnici Zadar na svim COVID odjelima hospitalizirana su 54 bolesnika od kojih je 7 na respiratoru, a u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru smješteno je 11 bolesnika oboljelih od COVID-a 19.

Daljnjim testiranjem u Domu za starije i nemoćne Zadar ustanovljeno je da je još 8 korisnika pozitivno na koronavirus.

10:15 – Novih 76 slučajeva zaraze koronavirusom potvrđeno je u ponedjeljak na području Istarske županije, a među hospitaliziranima u pulskoj bolnici je i legendarni košarkaš Nikola Plećaš.

"Tijekom protekla 24 sata potvrđeno je 76 novozaraženih osoba s područja županije. Za 61 osobu radi se o dolasku iz mjera samoizolacije ili bliskom kontaktu već poznate pozitivne osobe dok se kod osam osoba epidemiološki radi o uvezenim slučajevima i to sedam s područja Rijeke te jedan iz Zagreba", izvijestili su iz Županijskog stožera Civilne zaštite te dodali kako je u epidemiološkoj obradi sedam osoba.

U međuvremenu, od nedjelje je izliječeno 86 osoba, a trenutno je u Istri 628 aktivnih covid-19 pozitivnih osoba, od toga 38 osoba hospitalizirano je u pulskoj Općoj bolnici dok su dvije osobe na respiratoru u riječkom KBC-u. Kako se doznaje, među hospitaliziranima u pulskoj bolnici je i bivša jugoslavenska košarkaška legenda 72. godišnji Nikola Plećaš.

"Situacija na području Istarske županije u posljednjih 20-ak dana je nepromijenjena. Nakon velikog importa virusa sada imamo virus koji se kreće u obiteljima i u malim tvrtkama. Ljudi moraju biti svjesni situacije u kojoj se svi nalazimo i trebaju odustati od druženja i razna okupljanja. Budimo ozbiljni i odgovorni", poručio je načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac.

9:30 – U Sisačko-moslavačkoj županiji, na današnji dan je dvadeset i sedam novooboljelih osoba od zarazne bolesti COVID-19. Riječ je o trinaest osoba s područja grada Kutine, sedam osoba s područja grada Popovače, četiri osobe s područja grada Petrinje, dvije osobe s područja grada Novske i jednoj osobi s područja općine Velika Ludina.

​9:25 – Na vanjskom vezu za kruzere u splitskoj trajektnoj luci od jutros je počelo drive in testiranje na koronavirus. Za sada nema većih gužvi iako su građani pohitali na testiranje​. Drive in pult će raditi svakog dana od 7 do 13 sati. Osim građana u automobilima, moći će se testirati i oni koji su do luke stigli pješice, a jedini uvjet je da su se uz uputnicu naručili online. Na lokaciji su dva odvojena punkta - jedan za one koji su na testiranje stigli vozilom i drugi za one koji stižu kao pješaci.

Otvaranjem drive in pulta u trajektnoj luci na Križinama više se neće obavljati testiranja, ali i dalje je moguće testirati se u županijskom Nastavnom zavodu za javno zdravstvo koji je građane otvoren svakog dana od 7 do 19 sati.

9:15 – U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8:00 sati, u posljednja 24 sata je 125 novih pozitivnih osoba na COVID-19 (34 osobe iz Vinkovaca, 21 iz Vukovara, 9 iz Iloka, 7 iz Markušice, po 4 osobe iz Ivankova i Trpinje, po 3 iz Jarmine, Nuštra, Otoka i Starih Mikanovaca, po 2 iz Andrijaševaca, Borova, Donjeg Novog Sela, Privlake, Starih Jankovaca, Tovarnika i Vođinaca, te po 1 osoba iz Bobote, Bošnjaka, Cerića, Gaboša, Ilače, Karadžićeva, Korođa, Lipovca, Marinaca, Negoslavaca, Nijemaca, Opatovca, Ostrova, Pačetina. Prkovaca, Rokovaca, Srijemskih Laza, Šarengrada, Šiškovaca i Tordinaca). Preminula je 1 osoba. Od početka epidemije, ukupan broj oboljelih osoba je 4679, od kojih je 3979 osoba izliječeno, a ukupno je preminulo 73 osobe.

Trenutno je u županiji 69 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti. U protekla 24 sata testirano je 105 osoba, te je ukupno do sada testiranih osoba na području županije 24819. U samoizolaciji na području županije je 1326 osoba. Od ukupnog broja pozitivnih na COVID-19 u Vukovarsko-srijemskoj županiji je pozitivno 46 radnika iz sustava zdravstva (9 liječnika, 19 medicinskih sestara/tehničara, 10 drugih zdravstvenih radnika i 8 nezdravstvenih radnika). U samoizolaciji iz sustava zdravstva je 28 radnika (4 liječnika, 12 medicinskih sestara/tehničara, 5 drugih zdravstvenih radnika i 7 nezdravstvena radnika).

9:07 – S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 13 je novooboljelih osoba od COVID-19. 5 oboljelih osoba je s područja Senja, 6 s područja Gospića, 1 s područja Otočca, 1 s područja Plitvičkih Jezera. U tijeku je epidemiološka obrada kontakata oboljelih osoba. Od COVID-19 s područja Ličko-senjske županije ukupno je oboljelo 1469 osoba od čega je 426 aktivna slučaja, 38 osoba je preminulo.

9:05 – U posljednja 24 sata na području Bjelovarsko-bilogorske županije potvrđeno je 76 novih slučajeva zaraze koronavirusom. 51 novozaražena osoba s područja je grada Bjelovara, 8 novozaraženih osoba s područja je grada Čazme, po 3 novozaražene osobe s područja su gradova Grubišno Polje i Daruvar te općina Šandrovac i Rovišće, a po 1 novozaražena osoba s područja je općina Štefanje, Sirač, Velika Pisanica, Zrinski Topolovac i Veliki Grđevac. Na COVID odjelu bjelovarske Opće bolnice trenutno je na liječenju 38 pacijenata oboljelih od koronavirusa, od kojih je njih 7 na respiratoru.

8:50 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 410 slučajeva zaraze korona virusom (COVID-19), 364 osobe nalaze se u kućnoj izolaciji, a 46 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 750 osobe, a ukupno je testirano 17219 osoba. Pristigli su pozitivni nalazi za 41 osobu, a koje su testirane 27. i 28. studenoga. Tijekom dana će se nastaviti s testiranjem kontakata zaraženih osoba kao i svih suspektnih osoba.

8:15 – U Zagrebu danas kreže brzo testiranje učenika u osnovnim i srednjim školama.

– Provest će se testiranje u 15 odabranih škola, osam osnovnih i sedam srednjih, a planirano je da se po školi testira ukupno 180 učenika iz različitih razrednih odjeljenja kako bi se dobila različita dobna struktura, naravno, uz prethodnu pisanu suglasnost roditelja, te 20 zaposlenika – Iva Milardović Štimac, pomoćnica pročelnika Ureda za obrazovanje Grada Zagreba, rekla je jutros u emisiji Hrvatskog radija U mreži Prvog.

Istaknula je i kako Zagreb uvesti online nastavu ako se to pokaže kao nužnost.

– Gleda se situacija od škole do škole. Situacija nije svugdje jednaka. Mi reagiramo promptno, pratimo situaciju u školama, ali kažem, svaka situacija se gleda izdvojeno. Ako rezultati ovog testiranja pokažu da je online nastava na 14 dana ili na nekakav duži period potrebna i u ostatku škola, mi nećemo tu mogućnost isključiti i donijet ćemo takvu odluku ukoliko to zaista bude bilo potrebno – poručila je.

