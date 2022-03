U velikogoričkom skloništu u samo tri dana zbrinuli su 12 ostavljenih štenadi

U Mraclinu je pronađeno pet ostavljenih psića, imaju oko mjesec i pol dana. Njih četvero, tek nešto starijih, pronađeno je na nasipu između Kuča i Poljane Čičke. Jedno je ostavljeno na nasipu u Drneku, a još dvoje kod dvorca u Lukavcu, otkud je prošli tjedan u sklonište stiglo cijelo leglo ostavljene štenadi. I nakon svega, tri šteneta netko je odbacio u Rakarju. Zavezao ih je u vrećicu i ostavio da uginu.

– Imaju svega tri tjedna, hitno trebaju privremeni smještaj jer ovdje nemaju šansu – pozvali su upomoć djelatnici Skloništa za životinje Velika Gorica. Na svu sreću, malene koji još sami ne znaju ni jesti smjestili su ubrzo u privremeni dom. O njima će se brinuti dobra duša koja zna da njihov život doslovno ovisi o minutama provedenim u skloništu, bez mame koja bi ih grijala, hranila i štitila. No, ako možete ponuditi smještaj za bilo kojeg psa koji je trenutno u skloništu, javite im se na 095/ 40-00-567.

U samo tri dana u velikogoričko sklonište stiglo je 12 štenadi, napunili su karantenu, a kako će im biti vidjet će se vrlo brzo. Najmanji su i najosjetljiviji na uvjete u skloništima, i uz najbolju njegu to ipak nisu hoteli. U dva i pol mjeseca zbrinuli su u ovom skloništu 80 napuštenih pasa, kažu, nikad do sada nije bilo toliko ostavljenih životinja. Među njima su i mali i veliki, i mladi i oni stariji, bolesni, ozlijeđeni. I dok djelatnici pronalaze načine da ih sve smjeste, osiguraju liječenje i udomljavanje, u čemu ne bi uspjeli bez svesrdne pomoći volontera velikogoričke udruge Sigurna kućica i svih koji dolaze u sklonište i doniraju, oni koji bi trebali provoditi zakon i spriječiti nečipiranje i napuštanje ne mogu se pohvaliti uspjehom. Napuštenih i nečipiranih pasa svakim je danom sve više, vlasnici koji ne žele kastrirati svoje kujice njihove potomke ostavljaju gdje stignu. I svi prolaze bez kazne, nitko ih niti ne traži.

A sve je regulirano Zakonom o zaštiti životinja, za nečipiranje pasa propisane su kazne od 6000 kuna, a za napuštanje životinja i do 30.000 kuna. Dobro se zna tko bi taj zakon trebao provoditi, nisu to građani i volonteri koji pomažu, nisu to djelatnici skloništa koje i opet financiraju građani. No, morali bi odgovorni za provođenje zakona obilaziti dvorišta, očitavati čipove, tražiti vlasnike kujica čije je potomstvo ostavljeno na livadama i nasipima. Kad usred Velike Gorice komunalni redari i veterinarska inspekcija ni nakon dvije godine nisu uspjeli natjerati poznatog vlasnika da cijepi i čipira svog psa, kako očekivati da traže one nepoznate koji to nisu napravili i koji pse ostavljaju?