I nakon dvije godine pas u Velikoj Gorici nije cijepljen i čipiran

Leži bezvoljno na betonu okružen svojim fekalijama. Vjerojatno nikad nije kročio s terase, tu je po suncu, kiši, vjetru, snijegu. Nema ni kućicu, natkriven je tek jedan dio ograđenog prostora, da ne pokisne kad kiša rominja. Ali ne može ga taj krov zaštititi od pljuska, vjetra i hladnoće. Dlaka mu je strašno zapuštena.

Bila je ovo samo jedna od dojava kakve gotovo svakodnevno stižu u našu redakciju. No, detalje smo odmah prepoznali. O psu iz Velike Gorice pisali smo krajem 2019. Kuća u ulici Klarići 2, na samom križanju, a pas na terasi uz cestu. Komunalni redar i veterinarski inspektor u nadzoru su tada utvrdili da pas vlasnika M. F. ima veliki boks, pristup hrani i vodi i da je dobrog gojnog stanja. Odgovorili su nam i da vlasnik psa šeće navečer ili ujutro i zaključili da nije zanemaren ni zlostavljan. Napomenuli su i da će nakon provjere čipiranja i cijepljenja poduzeti odgovarajuće mjere. Što su i jesu li išta poduzeli, ne znamo. Nakon nove dojave ponovno smo tražili odgovore komunalnog redarstva – je li riječ o istom psu, što su utvrdili u novom nadzoru, ima li pas kućicu ili zaklon, što je rješenjem određeno vlasniku i je li pas čipiran i cijepljen? O svemu smo obavijestili i veterinarsku inspekciju.

Iz komunalnog redarstva Velike Gorice odgovaraju da su nakon naše prijave proveli nadzor na navedenoj adresi.

– Radi se o istom psu, a u razgovoru s vlasnikom saznali smo da ga izvodi u šetnju u večernjim satima. Pas je u boksu veličine 6x3 m u kojem postoji natkriveni dio, a i vrata u zidani prostor na koji je boks naslonjen. U tom dijelu pas također boravi. Boks je u trenutku nadzora bio uredan i pas je imao hranu i vodu u zdjelicama. Što se tiče zdravstvene zaštite, cijepljenja i čipiranja, obavijestili smo veterinarsku inspekciju da izvrši provjeru cijepljenja. Komunalno redarstva nije utvrdilo nikakav prekršaj – piše u odgovoru komunalnog redarstva. Znači li to da u nadzoru nisu provjeravali je li pas čipiran, što je jedna od osnovnih nadležnosti komunalnih redara u provođenju Zakona o zaštiti životinja? Da jesu, saznali bi odmah i je li pas cijepljen, jer sve to ostalo je nejasno i nakon nadzora u 2019.

– Radi cijepljenja, nedostatka istog i čipiranja, koliko smo upoznati, 2019. je nadležni veterinarski inspektor proveo daljnji postupak. Za daljnje informacije molio bih da kontaktirate nadležnu veterinarsku inspekciju, koja tada preuzela postupak – odgovara na dodatno pitanje komunalni redar.

A iz Državnog inspektorata potvrđuju da pas nije ni cijepljen ni čipiran.

– Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata obavila je inspekcijski nadzor na navedenoj lokaciji te je utvrđeno da pas nije označen te da nije cijepljen protiv bjesnoće. Rješenjem se vlasniku naređuje cijepljenje psa protiv bjesnoće i provođenje označavanja te će biti podnesen optužni prijedlog zbog neprovođenja istog – kažu iz DIRH-a.

Jesu li isto takvo rješenje izdali i prije dvije godine ne znamo, no ako jesu vlasnik se oglušio na sve što je pisalo u njemu. No, očito je, nitko vlasnika nije kontrolirao. Nisu to komunalni redari napravili ni nakon nove dojave da pas živi u lošim uvjetima. A provjera čipiranja pasa u njihovoj je nadležnosti. Kako smo doznali, pas ima i više od 10 godina. Da nije cijepljen i čipiran doznalo se u nadzoru 2019., ništa se promijenilo nije. Ne brinu se zbog toga ni komunalni redari ni veterinarski inspektori. Hoće li konačno netko podnijeti optužni prijedlog protiv onih koji ne rade svoj posao?