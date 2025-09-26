Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 210
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
U SRCU JAPANA

U Tokiju 'Mala Čiči', kruh u konzervi, tehnološka čuda, a sve čuva Hachiko

Autor
Damir Mrvec
26.09.2025.
u 23:15

Naš je reporter u rijetkim pauzama praćenja Svjetskog atletskog prvenstva pronašao vrijeme i način da istraži jednu od najvećih i najzanimljivijih svjetskih metropola i uhvati se ukoštac s tamošnjim zagonetnim običajima

Ako vam je trenutačno hladno i želite se maknuti od vjetra i kiše, Tokio je idealno mjesto za vas. Ugodnih je tridesetak stupnjeva, a zbog visokog postotka vlage lagano ste mokri nakon desetak minuta. Sauna. Čista uživancija. Kada postane tako vruće, dovoljno je otići u bilo koji zatvoreni prostor; klima vas za nekoliko sekundi baš onako lijepo osuši. A klimatizirano je doista sve. Zato su i vožnje metroom ugodne. Osim, naravno, kada je gužva. Tijekom vožnje podzemnom željeznicom 80 posto Japanaca – spava, čita ili je na mobitelu. Navika spavanja ili barem dremuckanja rezultat je činjenice da se Japanac željeznicom vozi ujutro na posao (dok je još pospan) ili uvečer kući (mrtav umoran ili malo pijan, kako koji). Čitanje tijekom vožnje također je vrlo popularno, a u tu svrhu izdavačke kompanije tiskaju milijune knjiga prikladnog džepnog izdanja, namijenjene upravo čitačima u metrou.

Ključne riječi
Japan Tokio

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

KULTURNA NAGRADA HRVATSKOG CENTRA

Karelu Hanzlu u Beču uručen 'Metron' za 2024.

“Nagrada je došla u prave ruke, Karelu Hanzlu, osobi koja nesebično pomaže gradišćanskim Hrvatima, da po uzoru na češku Komensky školu, utemelje svoj dvojezični obrazovni sustav na hrvatskom i njemačkom jeziku od Dječjeg vrtića do mature, važan za sve Hrvate ovdje u Beču”, rekla je uvodno glavna tajnica Hrvatskog centra Gabriela Novak Karall, gdje je održano svečano uručenje nagrade za 2024. godinu.

Učitaj još