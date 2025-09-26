U Tokiju 'Mala Čiči', kruh u konzervi, tehnološka čuda, a sve čuva Hachiko

Ako vam je trenutačno hladno i želite se maknuti od vjetra i kiše, Tokio je idealno mjesto za vas. Ugodnih je tridesetak stupnjeva, a zbog visokog postotka vlage lagano ste mokri nakon desetak minuta. Sauna. Čista uživancija. Kada postane tako vruće, dovoljno je otići u bilo koji zatvoreni prostor; klima vas za nekoliko sekundi baš onako lijepo osuši. A klimatizirano je doista sve. Zato su i vožnje metroom ugodne. Osim, naravno, kada je gužva. Tijekom vožnje podzemnom željeznicom 80 posto Japanaca – spava, čita ili je na mobitelu. Navika spavanja ili barem dremuckanja rezultat je činjenice da se Japanac željeznicom vozi ujutro na posao (dok je još pospan) ili uvečer kući (mrtav umoran ili malo pijan, kako koji). Čitanje tijekom vožnje također je vrlo popularno, a u tu svrhu izdavačke kompanije tiskaju milijune knjiga prikladnog džepnog izdanja, namijenjene upravo čitačima u metrou.