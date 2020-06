U šumi Brezovica obilježava se Dan antifašističke borbe

U organizaciji Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske i Grada Siska u ponedjeljak, 22. lipnja, obilježit će se Dan antifašističke borbe u šumi Brezovica, kraj spomenika Prvom partizanskom odredu. Program počinje u 10 sati polaganjem vijenaca u podnožju spomenika, a obilježavanje Dana antifašističke borbe u šumi Brezovica od 10.30 sati prenosit će i prvi program HRT- a.

Na obilježavanje Dana antifašističke borbe došao je i veliki broj političara.

- Prisjećam se vremena kad je tu bio i aktualni predsjednik. Mislim da je mu je to prilično pomoglo. Njegovi stavovi su jasni, a moji su još i jasniji. Znam da nekih godina 1990., '91,'92 ...samo sam ja tu bio. Ima tu nekih jednostavnih razloga - istaknuo je Radimir Čačić.

Medijima se obratio i Milorad Pupovac.

- Poruka je vrlo jasna. Na ovom mjestu i na svim drugim mjesta tijekom cijele godine trebali bi imati na umu da je antifašizam jedan od najslobodarskijih pokreta koji se pojavio u modernoj povijesti čovjeka - istaknuo je Milorad Popovac i kazao kako bi antifašizam trebao biti u svakom udžbeniku i u svakom javnom nastupu.

Upitan o tome kakva se poruka šalje jer tamo nije državni vrh, kazao je: - Kako antifašizma nema u udžbenika, tako ga nema ni u politici. To sigurno nije dobro jer tada ne bismo imali prijepora kojeg ima u Hrvatskoj već dugo.

Dan antifašističke borbe obilježava se u spomen na okupljanje sisačkih komunista koji su, na dan napada Sila osovine na Sovjetski Savez, pobjegli od uhićenja u okolne šume, te su kod naselja Žabno formirali prvi organizirani odred na području okupirane Jugoslavije. Iz te su šume izveli i nekoliko diverzija na željezničke pruge, što je bio prvi čin oružanog otpora u Hrvatskoj. Nakon napada ustaške vojske na žabenski logor odlaze u šumu Brezovica kod Siska gdje nastavljaju djelovanje, napadaju i nekoliko redarstvenih postaja u okolnim selima kada padaju i prve žrtve na obje strane. Nakon napada vojske i avijacije NDH na Brezovicu preko Save odlaze na Banovinu gdje se pridružuju tamošnjim ustanicima protiv NDH.



Prvi sisački partizanski odred imao je 77 boraca i bio sastavljen velikom većinom od Hrvata. Osim Hrvata bile su u sastavu odreda tri osobe srpske i dvije slovenske nacionalnosti. Komandant odreda bio je Vlado Janić Capo, a politički komesar Marijan Cvetković. Rat je preživjelo 38 boraca izvornog odreda. Iako se general Janko Bobetko spominje kao član odreda, on to nije bio, ali su to bila tri njegova brata. Narodno oslobodilačkoj borbi Janko Bobetko se pridružuje ipak nešto kasnije.

Kako se zna isticati, sudjelovanjem u antifašističkom pokretu Hrvatska se uvrstilau Drugom svjetskom ratu. Zakonom Republike Hrvatske o blagdanima iz 1991. 22. Lipnja je proglašen državnim praznikom, koji se od 2000. obilježava kod spomenika Prvom partizanskom odredu u šumi Brezovica, autora Želimira Janeša.Prema podacima koje su proteklih godina na proslavi u Brezovici spominjali i državni dužnosnici u postrojbama Narodno oslobodilačke vojske borilo se od 1941. do 1945. 230.000 građana Hrvatske.