TUŽNA OBJAVA

U strašnoj prometnoj nesreći poginuo mladi zapovjednik vatrogasaca

Vatrogasci - 193
VL
Autor
Večernji.hr
24.08.2025.
u 15:52

Policija je objavila da je sinoć oko 23:10 na državnoj cesti D-8 u Šibeniku smrtno je stradao 24-godišnji motociklist.

U prometnoj nesreći sinoć je poginuo mladi zapovjednik DVD-a Unešić, Mario Marčić. Od njega su se oprostili na Facebook stranici Vatrogasci - 193.

"Kolega počivao u miru Božjem.. Gasi sad s ostalom braćom po nebeskim prostranstvima... Sinoć je u prometnoj nesreći poginuo mladi zapovjednik DVD-a Unešić, Mario Marčić... Laka ti bila Hrvatska gruda koju si štitio.. Obitelji i kolegama iskreno saučešće...", stoji u objavi.

Prema policiji, u oštrom i nepreglednom lijevom zavoju izgubio je kontrolu nad motociklom šibenskih oznaka jer nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti. Sletio je s kolnika na šljunčanu površinu, desnim bočnim dijelom udario u parkirani automobil zagrebačkih oznaka, zatim u betonski zid, a motocikl je od siline odbijanja udario i drugo parkirano vozilo talijanskih registarskih oznaka. Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu. Očevid je trajao od 23:15 do 00:55, promet je bio zatvoren između čvorova Rokići i Meterize i preusmjeren na obilazne pravce. Policija će o nesreći izvijestiti nadležno državno odvjetništvo.

Ključne riječi
poginuo vatrogasac

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Urban Fox
Urban Fox
16:33 24.08.2025.

Bio je mlad, lijep , dobar i glup. Na cestama se ne divlja.

Avatar kozorog
kozorog
16:13 24.08.2025.

Nije presudno što je bio vatrogasac već što je divljao motorom. U tugu zavio obitelj. Nepromišljenost. Šteta života.

