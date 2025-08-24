U strašnoj prometnoj nesreći poginuo mladi zapovjednik vatrogasaca

U prometnoj nesreći sinoć je poginuo mladi zapovjednik DVD-a Unešić, Mario Marčić. Od njega su se oprostili na Facebook stranici Vatrogasci - 193.

"Kolega počivao u miru Božjem.. Gasi sad s ostalom braćom po nebeskim prostranstvima... Sinoć je u prometnoj nesreći poginuo mladi zapovjednik DVD-a Unešić, Mario Marčić... Laka ti bila Hrvatska gruda koju si štitio.. Obitelji i kolegama iskreno saučešće...", stoji u objavi.

Prema policiji, u oštrom i nepreglednom lijevom zavoju izgubio je kontrolu nad motociklom šibenskih oznaka jer nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti. Sletio je s kolnika na šljunčanu površinu, desnim bočnim dijelom udario u parkirani automobil zagrebačkih oznaka, zatim u betonski zid, a motocikl je od siline odbijanja udario i drugo parkirano vozilo talijanskih registarskih oznaka. Od zadobivenih ozljeda preminuo je na mjestu. Očevid je trajao od 23:15 do 00:55, promet je bio zatvoren između čvorova Rokići i Meterize i preusmjeren na obilazne pravce. Policija će o nesreći izvijestiti nadležno državno odvjetništvo.