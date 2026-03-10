Dačić se oglasio prvi put od hospitalizacije: 'Pet dana bez svijesti na rubu između života i smrti...'

Ivica Dačić, srbijanski ministar unutarnjih poslova, u ponedjeljak se prvi put oglasio nakon što je krajem veljače hospitaliziran zbog teške obostrane upale pluća. Dačić je, podsjetimo, bio u teškom stanju te priključen na respirator. Sada je, kako je naveo, još uvijek u bolnici, no uskoro bi trebao liječenje nastaviti kod kuće.

"Dragi prijatelji, prvi put vam se obraćam poslije tog strašnog dana 25. veljače. Vratio sam se u život!", naveo je uvodno Dačić te dodao kako mu je taj dan jasno ukazao što bi mu trebali biti prioriteti. "Pet dana bez svijesti na rubu između života i smrti, i moje ponovno buđenje na dan kada se rodio moj pokojni otac Desimir, 2. ožujka."

"Hvala svima koji ste vjerovali, brinuli se i molili za mene. Neka vam se sve dobro vrati. Hvala divnim liječnicima i medicinskom osoblju Klinike za pulmologiju Sveučilišnog kliničkog centra. Hvala onima koji su bili uz mene, hvala i onima koji nisu jer su mi pomogli da shvatim da nisu ni zaslužili moju pažnju", naveo je pa zahvalio predsjedniku Aleksandru Vučiću, obitelji, prijateljima, stranačkim kolegama, državnim vlastima, crkvi i svima koji su molili za njega.

Objavio je i pjesmu Kemala Montena pa ustvrdio: "Prije više od 15 godina, Kemal Monteno i ja smo zajedno pjevali njegovu pjesmu, za koju nisam ni slutio da ću doživjeti. Vratio sam se, živote! Hvala svima koji su pomogli da mi ne bude suđeno, jer nema smrti bez sudnjega dana. Hvala svima."