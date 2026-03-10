Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 49
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JOŠ UVIJEK JE U BOLNICI

Dačić se oglasio prvi put od hospitalizacije: 'Pet dana bez svijesti na rubu između života i smrti...'

Ivica Dačić u teškom zdravstvenom stanju
Foto: M.M./ATAImages
1/3
Autor
Dora Taslak
10.03.2026.
u 09:20

"Dragi prijatelji, prvi put vam se obraćam poslije tog strašnog dana 25. veljače. Vratio sam se u život!", naveo je uvodno Ivica Dačić

Ivica Dačić, srbijanski ministar unutarnjih poslova, u ponedjeljak se prvi put oglasio nakon što je krajem veljače hospitaliziran zbog teške obostrane upale pluća. Dačić je, podsjetimo, bio u teškom stanju te priključen na respirator. Sada je, kako je naveo, još uvijek u bolnici, no uskoro bi trebao liječenje nastaviti kod kuće. 

"Dragi prijatelji, prvi put vam se obraćam poslije tog strašnog dana 25. veljače. Vratio sam se u život!", naveo je uvodno Dačić te dodao kako mu je taj dan jasno ukazao što bi mu trebali biti prioriteti. "Pet dana bez svijesti na rubu između života i smrti, i moje ponovno buđenje na dan kada se rodio moj pokojni otac Desimir, 2. ožujka."

"Hvala svima koji ste vjerovali, brinuli se i molili za mene. Neka vam se sve dobro vrati. Hvala divnim liječnicima i medicinskom osoblju Klinike za pulmologiju Sveučilišnog kliničkog centra. Hvala onima koji su bili uz mene, hvala i onima koji nisu jer su mi pomogli da shvatim da nisu ni zaslužili moju pažnju", naveo je pa zahvalio predsjedniku Aleksandru Vučiću, obitelji, prijateljima, stranačkim kolegama, državnim vlastima, crkvi i svima koji su molili za njega. 

Objavio je i pjesmu Kemala Montena pa ustvrdio: "Prije više od 15 godina, Kemal Monteno i ja smo zajedno pjevali njegovu pjesmu, za koju nisam ni slutio da ću doživjeti. Vratio sam se, živote! Hvala svima koji su pomogli da mi ne bude suđeno, jer nema smrti bez sudnjega dana. Hvala svima."
Plenković: 'Ovo su nove cijene goriva'
Ključne riječi
Srbija Ivica Dačić

Komentara 1

Pogledaj Sve
BU
BUDAK
09:29 10.03.2026.

Oooo neee!!a dan je tako skladno krenuo!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!