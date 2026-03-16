FOTO Obukla se kao otac pa zapucala iz pištolja: Otkrivene nove fotografije diktatorove kćeri

Kći čelnika Sjeverne Koreje Kim Jong Una, tinejdžerka Ju Ae, u posljednje se vrijeme sve češće pojavljuje u javnosti. Zbog toga su porasla nagađanja kako se ona priprema za očevu nasljednicu. To je dodatno potaknula njezina fotografija na kojoj puca iz puške, a sada su stigle i na nove na kojima puca iz pištolja.

Državni mediji Pyongyanga objavili su fotografiju Ju Ae kako puca iz pištolja, zatvorivši jedno oko, s plamenom koji izlazi iz cijevi oružja. Ona je s ocem bila u tvornici koja proizvodi pištolje i drugo prijenosno lako oružje, prema navodima Korejske središnje novinske agencije (KCNA). Dvojac je bio u kožnim jaknama, što se u Sjevernoj Koreji često vidi kao simbol moći. Kim Jong Un isprobao je novi tip pištolja te izrazio zadovoljstvo izvrsnošću oružja.

Ista obitelj vlada Sjevernom Korejom već desetljećima, a kult ličnosti oko njih dominira svakodnevnim životom u izoliranoj zemlji. Kako je rekao Lim Eul-chul, stručnjak za Sjevernu Koreju sa Sveučilišta Kyungnam u Južnoj Koreji, čini se da režim oko Ju Ae pokušava njegovati sliku snažne i zastrašujuće žene. "Scena pucanja iz pištolja jasno služi kao signal da ona razvija atribute vojnog vođe.“

Ju Ae javno je predstavljena svijetu 2022. godine kada je pratila oca na lansiranju interkontinentalne balističke rakete. Prije toga, jedina potvrda njezina postojanja došla je od bivše NBA zvijezde Dennisa Rodmana koji je posjetio Sjevernu Koreju 2013. godine, piše Daily Mail.