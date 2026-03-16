FOTO Dramatične scene iz Dubaija: Dron pogodio kod zračne luke, izbio velik požar
Veliki požar izbio je u noći na ponedjeljak u blizini međunarodne zračne luke u Dubaiju nakon što je dron pogodio spremnik goriva, potvrdile su lokalne vlasti. Dramatične snimke i fotografije koje kruže društvenim mrežama prikazuju gust dim koji se uzdiže iznad područja zračne luke.
Prema informacijama koje je objavio ured za medije u Dubaiju, požar je izbio nakon udara bespilotne letjelice u spremnik goriva. Na teren su odmah upućene ekipe civilne zaštite i vatrogasci koji su tijekom noći radili na stavljanju požara pod kontrolu.
Incident dolazi u trenutku povećanih napetosti u regiji. Zaljevske arapske države suočile su se s više od 2000 raketnih i napada dronovima od izbijanja američko-izraelskog rata protiv Irana 28. veljače.