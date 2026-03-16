FOTO Dramatične scene iz Dubaija: Dron pogodio kod zračne luke, izbio velik požar

Veliki požar izbio je u noći na ponedjeljak u blizini međunarodne zračne luke u Dubaiju nakon što je dron pogodio spremnik goriva, potvrdile su lokalne vlasti. Dramatične snimke i fotografije koje kruže društvenim mrežama prikazuju gust dim koji se uzdiže iznad područja zračne luke.
Foto: STRINGER/REUTERS
Share
Podijeli
Prema informacijama koje je objavio ured za medije u Dubaiju, požar je izbio nakon udara bespilotne letjelice u spremnik goriva. Na teren su odmah upućene ekipe civilne zaštite i vatrogasci koji su tijekom noći radili na stavljanju požara pod kontrolu.
Foto: STRINGER/REUTERS
Share
Podijeli
Vlasti su naglasile da nije prijavljeno da je itko ozlijeđen, unatoč snažnom požaru koji je bio vidljiv iz većeg dijela grada.
Foto: STRINGER/REUTERS
Share
Podijeli
Incident dolazi u trenutku povećanih napetosti u regiji. Zaljevske arapske države suočile su se s više od 2000 raketnih i napada dronovima od izbijanja američko-izraelskog rata protiv Irana 28. veljače.
Foto: STRINGER/REUTERS
Share
Podijeli
Dosadašnje mete uključivale su američke diplomatske misije i vojne baze, ali i ključnu naftnu infrastrukturu u regiji, kao i luke, zračne luke, hotele te stambene i poslovne objekte.
Foto: STRINGER/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STRINGER/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STRINGER/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: STRINGER/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: SOCIAL MEDIA/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: ALAA AL-MARJANI/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: ALAA AL-MARJANI/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: ALAA AL-MARJANI/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: ALAA AL-MARJANI/REUTERS
Share
Podijeli
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
Share
Podijeli

Ne propustite

1/