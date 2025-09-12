U Srbiji potvrđena optužnica protiv Krunoslava Fehira

Optužnica koju je Javno tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije podiglo protiv Krunislava Fehira, hrvatskog branitelja i maloljetnog dragovoljca Domovinskog rata, koji od polovine lipnja uz totalni muk Vlade, hrvatskih institucija i braniteljskih udruga čami u beogradskom pritvoru, postala je pravomoćna. Potvrdio je to njegov beogradski odvjetnik Bojan Stanojlović, koji je kazao i i da je Fehiru produžen i istražni zatvor te da je na tu odluku uložio žalbu Apelacionom sudu u Beogradu.

Fehira, koji je u Hrvatskoj bio krunski svjedok na suđenju Branimiru Glavašu i ostalima optuženima zbog ratnih zločina nad civilima u Osijeku 1991,. Javno tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije tereti za, kako je navedeno na njihovim službenim stranicama, "krivično djelo organiziranja i poticanja na izvršenje genocida i ratnih zločina iz čl. 145 stav 2 KZ SRJ". U beogradskom istražnom zatvoru Fehir je završio nakon što je uhićen na hrvatsko - srbijanskoj granici. Uhićenje se odvilo pod čudnim okolnostima jer je on do tada u više navrata bez problema odlazio u Srbiju poslom, a kada je uhićen prezentirano mu je da policija s njim želi obavijesno razgovarati. Niti u jednom trenutku mu nije bilo rečeno da je osumnjičenik dok ga policija nije predala tamošnjem tužiteljstvu.

Hrvatske institucije su se za slučaj Fehir zainteresirale tek nakon opetovanog pritiska medija pa je tako nedavno Damir Habijan, ministar pravosuđa kazao kako je "Vladi RH i ovom Ministarstvu je važno zaštititi hrvatskog državljanina, hrvatskog branitelja te ćemo poduzeti sve što je u našoj moći i nadležnosti, i pomoći mu".

Slučaj Fehir u Srbiji povezan je sa slučajem Branimira Glavaša u Hrvatskoj jer hrvatsko tužiteljstvo skoro 20 godina, u raznim varijacijama, tereti Branimira Glavaša za ratni zločin počinjen nad osječkim Srbima 1991., a cijela ta mučna priča u javnosti je poznata kao slučajevi Selotejp i Garaža. Osim Glavaša još su optuženi Dino Kontić, Zdravko Dražić i Gordana Getoš Magdić, dok su Ivica Krnjak i Tihomir Valentić, koji su bili na prvotnoj optužnici, u međuvremenu preminuli. Prva nepravomoćna osuđujuća presuda Glavašu i ostalima izrečena je 2009. Tada je Glavaš bio osuđen na 10 godina zatvora, no obrazloženje nije čuo jer je prije objave otišao u BiH, čije državljanstvo također ima. Vrhovni sud mu je kaznu umanjio za dvije godine, a Glavaš je tih osam godina izdržavao u BiH. I veći dio te kazne je i odslužio prije no što je Ustavni sud 2015. presudu ukinuo zbog povrede njegovih prava. U toj odluci Ustavni sud nije ulazio u meritum optužbi, jer to nikada ne čini, no uvažio je Glavaševe navode koji su problematizirali status krunskog svjedoka Krunoslava Fehira. Ponovljeno suđenje je počeo 2017., a nakon što je sutkinja koja je imala spis, prešla na VKS da nije okončala suđenje Glavašu i ostalima, suđenje je moralo početi iz početka u listopadu 2021. pred novim sudskim vijećem. Glavaš i ostali su zanijekali krivnju, a tijekom suđenja u više navrata Glavaš je tražio izuzeće predsjednika vijeća, cijelog suda, podnosio je kaznene prijave protiv Fehira...

Tvrdio je da je Fehir bio taj koji je ubio Čedomira Vučkovića 1991. jer je pucao u njega, nakon što je ovaj istrčao iz garaže u kojoj je bio zatvoren. Dok je bio u toj garaži Vučkovića su natjerali da popije sumpornu kiselinu, što je po vještacima bio uzrok njegove smrti. Fehir je na ponovljenom suđenju imao status običnog, a ne krunskog svjedoka i Glavaš je tvrdio da je njegov iskaz lažan. Glavaš je tvrdio i da je žrtva političkog progona, no sud je njegove tvrdnje odbacio. U listopadu 2023. Glavaš je na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno osuđen na sedam godina zatvora, a među dokazima na kojima je utemeljena ta presuda, koja još nije pravomoćna, bio je i iskaz Krunoslava Fehira.