U Srbiji novi veliki prosvjed, oglasio se Vučić: 'Čvrst sam kao stijena'

U Beogradu je u srijedu navečer završen 10. postizborni prosvjed, dok je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić poručio oporbi da "neće dopustiti da ukradu izbore" na kojima je njegova stranka osvojila gotovo 47 posto glasova. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je optužio oporbu da želi ukrasti "narodnu volju", a međunarodne promatrače da svojim stajalištima o izbornim neregularnostima podupire namjere oporbe koja se "unaprijed spremala" da ne prizna izbore i započne prosvjede.

Vučićeva Srpska napredna stranka (SNS) je, prema podacima državnog izbornog povjerenstva, osvojila 46,72% glasova na prijevremenim parlamentarnim izborima 17. prosinca, uz tijesnu pobjedu u Beogradu, gdje oporba vjeruje da je pobijedila, ali da je pokradena brojnim zlouporabama.

Koalicija "Srbija protiv nasilja" druga je na izborima s 23,56 posto glasova, a treća Socijalistička partija Srbije sa 6,56 posto. - Sveta je narodna volja, glas naroda je glas Boga. Nećemo im dati da ukradu ništa. Izbori (uz ponavljanje glasova na desetak izbornih mjesta) završavaju 30. prosinca, pa idemo polako na konstituiranje Skupštine, stvaranje Vlade i to je to - rekao je Vučić večeras za provladinu TV Pink. Oporbi je poručio da im je samo on zapreka, ali da će ostati "čvrst kao stijena".

Na prosvjede zbog sumnje u regularnost izbora održanih 17. prosinca pozvala je koalicija lijevog centra "Srbija protiv nasilja", a zahtjevima za poništavanje izbora, ponajprije u Beogradu, u posljednja dva dana pridružio se i dio desne konzervativno-nacionalne oporbe - pokret Dveri i Nova demokratska stranka Srbije.

Zahtjeve oporbe podupire prosvjednim skupovima i neformalna skupina Borba-Studenti protiv nasilja, koja je ovog tjedna u dva navrata blokirala Ministarstvo države uprave i lokalne samouprave zahtijevajući uvid u birački popis zbog sumnje u tisuće upisanih takozvanih fantomskih birača.

Istodobno, oporbena zastupnica i nositeljica liste "Srbija protiv nasilja" Marinika Tepić u svom 10. danu štrajka glađu poručuje da neće odustati i da njezina odluka o štrajku nije usmjerena ka domaćim institucijama, već ka međunarodnoj zajednici. - Moj štrajk glađu i ova radikalna odluka nije ni usmjerena ka Vučiću, ni ka domaćim institucijama zato što su oni sudionici - rekla je za TV N1 Tepić, navodeći da su "i tužiteljstvo i policija i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave" sudionici izborne krađe, a ponajprije Aleksandar Vučić "kao mastermind tog lopovskog inženjeringa".

Tepić od međunarodne zajednice očekuje da uspostavi povjerenstvo s promatračima i pravnim stručnjacima kako bi se sve sumnje, primjedbe i zapažanja sumirali u jadan zaključak i učinila sveobuhvatna "revizija da bi se moglo doći do poništavanja izbora". Istodobno, oporba tvrdi da je svim nadležnim institucijama predala brojne dokaze, videosnimke i podatke koji nedvojbeno dokumentiraju i dokazuju izbornu krađu.

Na temelju svih tih dokaza o zlouporabama i kupnji glasova tužiteljstvo mora pokrenuti istragu, pozvati svjedoke i raditi svoj posao da se utvrdi istina o izbornom inženjeringu za kojim je posegnula vlast prije i na sam dan izbora 17. prosinca. - Građani se osjećaju nezaštićeno i nesigurno - rekao je večeras za N1 predsjednik oporbene Stranke slobode i pravde i članice koalicije "Srbija protiv nasilja" Dragan Đilas.

Oporba je za četvrtak najavila novi prosvjed u 18 sati ispred državnog izbornog povjerenstva, a u petak je građane na prosvjed u središtu Beograda pozvala inicijativa skupine uglednih javnih osoba ProGlas, koja je u izbornoj kampanji pozivala na masovan odziv birača.

