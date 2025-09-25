Veterinarska inspekcija: Pas je u dobroj kondiciji, a i zečevi su dobrog gojnog stanja

Jedan pas zbrinut je u skloništu Srce za šapice u Donjim Andrijevcima, prema nalazu veterinara imao je slomljen rep, ozlijeđenu nogu i pokazivao je znakove zlostavljana. Drugi je nestao bez traga, a ubrzo nakon toga na istom imanju u Gromačniku, općina Sibinj, pojavio se i treći pas. Vlasnik Ž. T. (podaci poznati redakciji) prijavljen je da ga zanemaruje i zlostavlja, a u sve se uključila policija, odvjetništvo i veterinarska inspekcija.

– Pas je ostao kod vlasnika, ima tu još puno životinja koje žive u lošim uvjetima, a nitko ne reagira. Očito institucije čekaju da se riješi i ovog psa. I prije su susjedi slali prijave općini za njega, ali nitko ne reagira – doznajemo.

Iz Policijske uprave brodsko-posavske na naš upit odgovorili su da policija provodi kriminalističko istraživanje i da su o svemu obaviještene nadležne inspekcijske službe. I dok u policiji nisu imali problema s odgovorom na pitanje u kojem su navedeni samo inicijali osobe, poštivali smo propis koji regulira zaštitu osobnih podataka, iz Općinskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu odgovorili su da na osnovu podataka koje smo dostavili ne mogu utvrditi identitet osobe navedene inicijalima pa ne mogu detaljnije odgovoriti na upit. Ništa više nismo doznali ni kad smo im otkrili ime.

– Vezano za predmet vašeg upita, obavještavamo vas da je u tijeku provođenje izvida, sadržaj kojih je tajan sukladno odredbi članka 206.f Zakona o kaznenom postupku – kažu iz ODO-a Slavonski Brod.

Iz Državnog inspektorata RH, pak, kažu da je po prijavi proveden inspekcijski nadzor.

– Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata obavila je inspekcijski nadzor po prijavi radi mogućeg zanemarivanja, zlostavljanja psa vlasnika na lokaciji Gromačnik. Nisu utvrđeni znakovi zlostavljanja i mučenja psa, nisu uočene rane, tragovi od lanca, kao ni drugi znakovi ozljeđivanja psa, promjene na koži koje bi ukazivale na prisutnost buha i krpelja. U tijeku inspekcijskog nadzora pas nije pokazivao strah prema vlasniku, drugim osobama, pas prilazi i pokazuje izrazitu privrženost vlasniku, nije agresivan, pokazuje ponašanje svojstveno svojoj vrsti. Pas je u dobroj kondiciji. Na gospodarstvu su zatečena dva zeca dobrog gojnog stanja. Vlasnik posjeduje tri kokoši, jednu patku sa 6 pačića i 10-ak golubova u volijerama, kojima je dostupna hrana i voda – kaži iz DIRH-a i ističu da su utvrđene povrede Zakona o zdravlju životinja - pas nije cijepljen i mikročipiran, zbog čega će se izdati obvezni prekršajni nalog i rješenje o uklanjanju utvrđenih nesukladnosti.

Zečevi 'dobrog gojnog stanja' Foto: Privatna arhiva

Iako je veterinarska inspekcija utvrdila da pas nije cijepljen i čipiran, iz Općine Sibinj odgovaraju da je prema njihovim saznanjima isti pas cijepljen i čipiran. Kažu, proveli su kontrolu čipiranja pasa i 30. lipnja na području Općine Sibinj bilo je 500 čipiranih pasa. Nečipiranih pasa u tom trenutku nije bilo.

– Napominjemo da je, sukladno Pravilniku o označavanju pasa, svaki posjednik psa dužan javiti se ovlaštenom veterinaru za cijepljenje i čipiranje pasa nakon što pas navrši tri mjeseca. Stoga, budući da je to „živa materija“, tijekom godine evidentno može doći do situacije da netko od lokalnog stanovništva nabavi štene, ali ga ne čipira dok ono ne navrši tri mjeseca. Također, Općina Sibinj ima ugovor o zbrinjavanju napuštenih životinja s tvrtkom Tip-Tip iz Vinkovaca, s tim da tijekom prvih šest mjeseci ove godine nije bilo zbrinjavanja pasa u navedenom skloništu – odgovaraju na naš upit.

Tko je pisao odgovor na naše upite ne znamo, u potpisu je samo Općina Sibinj, ali znamo da autor nije baš upoznat s propisima iz zaštite životinja, s propisima koje je i ova Jedinica lokalne samouprave dužna provoditi. Pa tako u Općini Sibinj ne znaju da se Pravilnik o označavanju pasa više ne primjenjuje, zamijenio ga je Zakon o zdravlju životinja. Jednako tako, ne znaju da se ne može samo tako nabaviti štene i odvesti ga veterinaru na čipiranje. A kad već spominju životnu dob od tri mjeseca, krajem lipnja ova 'živa materija', pas zbog kojeg je vlasnik prijavljen, imao je više od tri mjeseca i trebao je biti čipiran. A nije, potvrđuje to i postupak veterinarske inspekcije. Pohvalili su se iz Općine Sibinj i da u prvih šest mjeseci nisu zbrinuli niti jednog psa u skloništu s kojim imaju ugovor. Bilo bi to za pohvalu kad bi značilo da nije bilo napuštenih pasa. No, prema službenim podacima upravo iz Općine Sibinj tri psa zbrinuta su u skloništu Srce za šapice. S njima Općina nema ugovor pa to zbrinjavanje naravno nije ni platila. Jedan od zbrinutih pasa upravo je kujica za koju svi kažu da je vlasnik isti Ž. T., ali nitko to ne želi i potvrditi. Kujica za koju je veterinar potvrdio ozljede i znakove zlostavljanja. Kujica koja isto tako nije bila ni cijepljena ni čipirana. I to je prijavljeno, ali rezultata još uvijek nema.