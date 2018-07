U Sloveniju iz Njemačke stiže val protjeranih migranata

Nakon što je njemačka vladajuća koalicija poslije višetjednog spora postigla kompromis o pitanju zatvaranja granica za izbjeglice i tražitelje azila koji su već registrirani u nekoj od zemalja EU i njihovu vraćanju u tu zemlju, na austrijsko-slovenskoj granici sve je spremno za prihvat migranata koje će Njemačka početi vraćati.

Kurz radikalniji od Orbana

– Pogledajte, sve je spremno za deportaciju migranata iz Njemačke. Na austrijskoj granici, uz već postojeće, podignuti su i novi šatori, kao i na slovenskoj strani u koje će se privremeno smještati deportirani migranti iz Njemačke prije njihove deportacije u zemlje članice EU u kojima su registrirani – kazala je za Večernji list slovenska volonterka i aktivistica Barbara Novak koja od prvog dana pomaže izbjeglicama i migrantima u Sloveniji i regiji.

– Kolege iz Njemačke javili su nam da bi uskoro trebala stići prva grupa deportiranih migranata kojima je odbijen zahtjev za azil. Mi smo spremni pomoći ljudima kada dođu iako ne znam kakav bi bio postupak i gdje će ostati s obzirom na to da je Slovenija već zatvorila sve prihvatne centre koji su bili aktivni prilikom prolaska migranata balkanskom rutom – naglasila je Barbara koja je s 50-ak kolega volontera spremna za prihvat i pomoć migrantima ističući kako će Austrija migrante odmah po njihovu dolasku deportirati u Sloveniju.

– Svakako da će se Slovenija naći u problemima jer je većina migranata koji su prolazili kroz Sloveniju tu i registrirana, čak su davali i otiske prstiju za razliku od Hrvatske kroz koju su samo prolazili. Svi oni morat će ostati u Sloveniji, a pitanje je samo gdje! Slovenija će zasigurno učiniti sve kako bi ih deportirala u Grčku, prvu zemlju članicu EU u kojoj su bili registrirani – naglasila je Barbara.

Njezinu tezu potvrdio je i sirijski Kurd Shero Ahmed koji već dvije godine živi u Sloveniji nakon što mu je na deset godina odobreno boravište. Naime, Shero, koji je prošao kroz Hrvatsku gdje nije bio ni registriran niti je dao otisak prsta, nakon dolaska na austrijsku granicu, vraćen je u Sloveniju gdje je bio registriran i dao otisak prsta.

– Htio sam ići u Finsku gdje mi je rodbina. Međutim, Austrijanci su me vratili u Sloveniju jer sam tu registriran. Tu sam već dvije godine i mogu vam reći da mi je dobro. Putujem kamo hoću i radim što hoću. Imam solidna primanja i sve je OK – govori Shero dodajući kako je sretan što nije bio registriran u Hrvatskoj jer bi se u tom slučaju morao vratiti u tu zemlju. – Čujem od svojih prijatelja koji su ostali u Hrvatskoj, jer su tamo bili registrirani, da dobivaju mizeriju od 100 kn koja im nije dovoljna ni za cigarete – naglasio je Shero na gotovo tečnom slovenskom jeziku.

Iako je za sada situacija na graničnom prijelazu Špilje na austrijsko-slovenskoj granici kod Šentilja mirna, vidljivi su znakovi da bi se to ubrzo moglo i promijeniti. Naime, osim austrijske policije, koja je ponovno uvela kontrolu na ulasku u tu zemlju, uz podignutu bodljikavu i žilet-žicu, duž granice sa Slovenijom patrolira i vojska. Isto tako postavljena su i velika čelična vrata koja će sasvim zatvoriti granicu u slučaju dolaska novog vala migranata. Stanovnici tog malog mjesta uz granicu s kojima smo razgovarali nisu iznenađeni postupkom Austrijanaca s obzirom na to da i Slovenci i Austrijanci smatraju da je austrijski premijer Sebastian Kurz daleko radikalniji od mađarskog premijera Viktora Orbana. 47-godišnji Aleš, vlasnik restorana, kazao je kako Austrijanci potiho pripremaju sve za prihvat i brzu deportaciju migranata, dok Slovenija ne zna što će s njima.

– Kroz Sloveniju je prošao velik broj migranata i možeš misliti što bi bilo da nam ih sve vrate. Bilo bi ih više nego nas Slovenaca! – zabrinut je Aleš, ali i uvjeren da će slovenska vlada naći adekvatne odgovore i rješenja za situaciju u slučaju da dođe do deportacije migranata u Sloveniju. Da je Austrija odlučna da neće u svojoj zemlji ostaviti nijednog deportiranog migranta, potvrdio je i austrijski ministar unutarnjih poslova Herbert Kickl koji je poručio Njemačkoj da Austrija neće preuzeti nijednog izbjeglicu iz te zemlje. – Mi nećemo preuzeti nikoga za koga nismo nadležni i točka – naglasio je Kickl reagirajući na najavu njemačkog resornog kolege Horsta Seehofera da će natjerati Austriju na prihvaćanje sporazuma o readmisiji masovnim vraćanjem s granice. Kickl je najavio i da će Austrija reagirati na strože kontrole na njemačkoj strani granice. – Mi ćemo ubuduće generalno povećati kontrolu na južnoj granici. Time će Austrija, ali i Njemačka biti rasterećene. Mi prenosimo pritisak dalje kako bismo jednog dana bili tamo gdje je i mjesto problemu, a to je na vanjskoj granici EU – objasnio je Kickl.

Nesmetano preko granice

Iako je Kickl najavio da će postrožiti mjere na granici, za sada to još nije učinjeno s obzirom na to da slovenska policija provodi strože kontrole. I dok na graničnom prijelazu Špilje kod Šentilja nema dužih čekanja ni strože kontrole, na graničnom prijelazu Macelj između Hrvatske i Slovenije kolona je bila duga više od pet kilometara jer su slovenski policajci detaljno provjeravali svakog putnika obavezno skenirajući putne dokumente, a često obavljajući i detaljnu provjeru vozila. Dok sam nesmetano šetao prelazeći austrijsko-slovensku granicu na kojoj me nisu ni pitali za dokumente unatoč mom bliskoistočnom izgledu i porijeklu, slovenska policija, nakon skeniranja mojih dokumenata, zamolila me da stanem sa strane gdje su detaljno pregledali vozilo uz pitanja odakle i kamo te zašto idem.

– Milanovićeva Vlada radila je pametno. Nikoga nisu registrirali, već su ih puštali u Sloveniju gdje su bili registrirani. Hrvatska sigurno neće imati nikakvih problema dođe li do masovne deportacije migranata i europskih zemalja. Slovenija je svakako prva i na najvećem udaru – zaključila je aktivistica Barbara Novak.

Danska će djecu migrante učiti o kršćanstvu Danska vlada usvojila je 22 zakona koje bi na jesen trebao izglasati danski parlament. To su radikalni zakoni kojima Danska pod svaku cijenu želi integrirati migrante i ukinuti getoizaciju u kojoj žive migranti s Bliskog istoka i iz sjeverne Afrike. Među predloženim zakonima je i to da djeca u dobi od godinu dana na dalje najmanje 25 sati tjedno moraju biti udaljena od roditelja te boraviti u državnim institucijama kako bi naučila danski jezik, kulturu, običaje, upoznala se s kršćanskom vjerom i značenjem Božića i Uskrsa za kršćane. Onima koji se ne odazovu ukinut će se socijalna davanja i svaka druga pomoć. Isto tako, među predloženim zakonima stoji i kako svaka osoba koja dulje vrijeme boravi u svojoj domicilnoj zemlji i sa sobom vodi djecu bit će kažnjena s najmanje četiri godine zatvora.