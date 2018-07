Vanjska granica Unije štitit će se i policijski nadzirati

Gledajte, stvar je vrlo jednostavna – rekao nam je jučer u Beču visoki dužnosnik EU nakon što je upravo završio zajednički sastanak austrijske vlade i kolegija Europske komisije kojim je označen službeni početak austrijskog predsjedanja Vijećem EU.

I nastavio: – U prvoj fazi migrantske krize, vrata Europe bila su provaljena. Sada smo u fazi u kojoj će vanjska granica EU morati biti štićena i policijski nadzirana. Jer, sada postoji jedna točka u kojoj se spajaju sve različite škole mišljenja o migrantskoj krizi, a to je da vanjska granica EU mora biti zaštićena. Europska komisija osjeća se osnaženo nakon zaključaka Europskog vijeća prošloga tjedna, i u rujnu očekujte vrlo konkretne prijedloge o pretvaranju agencije Frontex u stvarnu europsku graničnu stražu – dodao je taj izvor iz EU, govoreći pod uvjetom anonimnosti.

To je, u kratkim crtama, suština zaokreta koji se dogodio u posljednjih desetak dana, od Europskog vijeća u Bruxellesu do jučerašnjeg sastanka u Beču. Hrvatska je snažno lobirala da se u zaključke Europskog vijeća ubaci i plan jačanja kapaciteta graničnih policija zemalja jugoistočne Europe koje su izvan EU, a naš sugovornik jučer je potvrdio da će Komisijin prijedlog sadržavati i detalje o jačanju prisutnosti Frontexa (tj. buduće europske granične straže) u zemljama zapadnog Balkana.

– Frontex je već ondje prisutan, ali da, jačanje vanjskih granica EU podrazumijeva i taj segment pomaganja državama zapadnog Balkana u jačanju njihovih kapaciteta – rekao je. Ipak, zbog činjenice da je balkanska ruta zatvorena i, barem zasad, puno mirnija od srednjomediteranske rute, fokus razmišljanja u EU sada je na teritorijalnim vodama država članica u Sredozemnom moru u kojima počinje vanjska granica EU.

– Europa nikad neće tjerati ljude sa svojih obala tako da ih izlaže opasnosti. To je nezakonito prema međunarodnom pravu. Ali mi možemo štititi svoje vanjske granice i bez toga – objašnjava izvor, upućen u razgovore na najvišoj razini u EU. Kako će to raditi, ostaje vidjeti. Jedna od novih ideja je stvaranje platformi izvan EU za iskrcavanje spašenih (i vraćenih) ilegalnih migranata sa Sredozemnog mora. Još se ne znaju detalji o provedbi te ideje u praksi.

– Rano je za detalje. No, reći ću samo ovo. Hoće li to biti jednostavno? Neće. Hoće li se to morati učiniti? Hoće – kaže naš sugovornik.

Da su sve ove teze zaista dio novog razmišljanja o migracijama i azilu u EU, potvrdili su i predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker i austrijski kancelar Sebastian Kurz.

– Solidarnost i zaštita vanjskih granica idu zajedno. Ne može se govoriti da stvaramo “tvrđavu Europu” – rekao je Juncker. A Kurz je otvoreno ustvrdio da je EU o odnosu prema navali ilegalnih migranata dosad bio “na pogrešnom putu”.

