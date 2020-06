Za poginulu djecu još nitko nije odgovarao: "Rečenicu koju mi govorimo nitko ne sluša"

Tradicionalni, 18. susret sjećanja na poginulu djecu u Domovinskom ratu "Mali križ - velika žrtva" ove je godine zbog posebnih uvjeta bio skromniji no inače.

Za djecu stradalu u Slavonskom Brodu, Vukovaru, Dubrovniku, Sisku, Karlovcu i drugim gradovima i mjestima širom Hrvatske služena je sveta misa zadušnica, a kod spomenika "Prekinuto djetinjstvo" položeni su vijenci i ruže i zapaljene svijeće.

Iako je od tih tragičnih događanja proteklo više od četvrt stoljeća, sjećanja ne blijede. U Domovinskom ratu u Hrvatskoj život je izgubilo 402 djece.

Predsjednica Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Julijana Rosandić osvrnula se na činjenicu da još uvijek nitko nije odgovarao za zločin počinjen u Slavonskom Brodu, gdje je 1992. godine u granatiranju i raketiranju grada ubijeno 28 djece, cijeli jedan razred.

- Da, to je ona rečenica koju ja zapravo mrzim više izgovoriti, jer tu rečenicu koju mi govorimo nitko ne sluša. Imam dojam da nikome zapravo nije stalo, čak ni onima koji su za to zaduženi. Kada vi imate zločin, a 25 godina nitko ne mari za to, onda se bojim da ni neće - rekla je Rosandić.