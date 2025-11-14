Naši Portali
POLICIJA MOLI POMOĆ

U Sisku nestalo troje maloljetnika

Autor
Danijel Prerad
14.11.2025.
u 10:21

Policija poziva građane da, u slučaju da posjeduju informacije o ovim osobama, obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.

U Sisku je nestalo troje mladih. Patrik Jantolek (2009.) te Kjara (2012.) i Adriano Orečić (2011.). Udaljili su se iz svojih domova u srijedu, 12. studenoga, i otišli u nepoznatom pravcu. Nemamo informacija jesu li zajedno.

Policija poziva građane da, u slučaju da posjeduju informacije o ovim osobama, obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.

Kupnja