U Sisku nestalo troje maloljetnika

U Sisku je nestalo troje mladih. Patrik Jantolek (2009.) te Kjara (2012.) i Adriano Orečić (2011.). Udaljili su se iz svojih domova u srijedu, 12. studenoga, i otišli u nepoznatom pravcu. Nemamo informacija jesu li zajedno.

Policija poziva građane da, u slučaju da posjeduju informacije o ovim osobama, obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.