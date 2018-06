U SDP-u svi se slažu da nema više natrag

Nakon što je u Večernjem listu član vodstva SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio šefu stranke Davoru Bernardiću da je dosta i da mora otići potpuno je jasno da je “bratoubičaki” rat u Partiji krenuo i da više nema povratka nazad. Istu poruku, doznajemo, danas bi trebali odaslati još neki članovi vodstva stranke, a potom i ljudi s terena, gradonačelnici, načelnici, šefovi županijskih organizacija, s kojima se već danima razgovara i koje se već danima nagovara da potpišu pismo u kojem će se Bernardića tražiti da odstupi.

Manjak demokracije

Prema neslužbenim informacijama, potpis je spremno dati od šest do osam od 18 članova Predsjedništva i jedan znatniji dio šefova gradskih i županijskih organizacija. Potpisat će se, navodno, i brojni saborski zastupnici, ali i načelnici i gradonačelnici. No, ipak ne svi koji su protiv Bernardića jer jedan dio SDP-ovaca koji vode gradove i općine nije zadovoljan načinom na koji se “puč” pokrenuo. Misle da je tekst pisma koji se potpisuje neozbiljan, ali i zamjeraju organizatorima što je uopće procurio u javnost što je očiti znak opstrukcije cijele priče. Nadalje, zamjeraju vodstvu, poebice onima koji danas vode pokret otpora protiv Bernardića, što kod pisanja novog Statuta nisu dovoljno snažno reagirali kada je iz pravila ispalo da pet županijskih organizacija može zatražiti sazivanje izvanredne stranačke konvencije koja bi mogla raspisati nove izbore.

– Ovo je SDP, ne HDZ. Naši ljudi ne trpe gušenje demokracije, a upravo to se događalo uz blagoslov aktualnog vodstva – kaže naš izvor.

Prema novom Statutu ključ svega leži u Glavnom odboru, odnosno svi koji misle rušiti Bernardića i izazvati nove izbore u SDP-u moraju za to dobiti polovičnu većinu svih članova Glavnog odbora, dakle moraju za to dobiti 52 člana na svoju stranu. Kada je preuzeo stranku Bernardić je kontrolirao vjerojatno 80 posto Glavnog odbora. U međuvremenu se ta podrška šefu i ljudima koji su ga podržavali istopila, a kakvo je trenutno stanje nije poznato. No sigurno je svakim danom i kritična masa u Glavnom odboru sve veća i veća.

Pitanje je i koliko će se Davor Bernardić moći praviti da se ništa ne događa i raditi intervjue sam sa sobom.

– Ljudi istupaju javno protiv njega, a on niti saziva sjednicu vodstva niti Glavnog odbora. To neće moći dugo tako – kaže naš izvor iz SDP-a.

Prošle godine na jesen, kada ga se također pokušalo rušiti, Bernardić je tražio i na kraju i dobio potporu vodstva, ali i Glavnog odbora koji je o povjerenju Bernardiću tada glasao javno.

I iz Bernardićevog “tabora” kažu da natrag nema i da će se nešto sada morati dogoditi. Poručuju kako su Hajdaš Dončić i Peđa Grbin izabrali krivi put jer ni jedan ni drugi nisu netko tko može okupiti kritičnu masu oko sebe.

– Ja sam čak bio spreman pomoći im u tome da se Bernardić makne jer i mi koji smo ga doveli na vlast s njim nismo zadovoljni, ali dečki nisu htjeli čekati nego su ubrzali bez da su pripremili teren – kaže naš izvor iz vodstva.

Više kandidata

Više, dodaje, nije sporno da će Bernardić morati otići. Ovako izranjavan stranku ne može voditi, kaže.

– Ali neće stranku, nakon svega, voditi ni Hajdaš-Dončić ni Peđa Grbin. I to im mora biti jasno. Jer ljudi to ne žele. Vide da je Bero problem, ali i opcija B ne valja, možda je i veći problem – kaže naš izvor iz vrha stranke.

Najskloniji je, dodaje, opciji da se Bernardić sam povuče i da se ide na nove izbore. A na njima, procjenjuju naši izvori, sigurno neće biti jedan kandidat. To ne znači da će ih biti kao zadnji put – osmero, ali nekoliko ljudi bi se sigurno moglo kandidirati.

Do sada se tu najviše šansi davalo Hajdaš-Dončiću, međutim, dobro upućeni izvori, tvrde da Peđa Grbin ima veću ambiciju od njega i da je izglednije da će se upravo Grbin kandidirati.

– No većina ljudi tipuje na neko treće lice, neko novo, još nepotrošeno lice oko kojega bi se većina ipak mogla dogovoriti i s jedne i druge stane na dobrobit SDP-a – kaže naš izvor iz SDP-a.