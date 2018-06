Komadina: Ja nikad nisam izdavao svoje drugove i drugarice

Prvi potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina nije okrenuo leđa Davoru Bernardiću.

Potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina u utorak je, vezano za nagađanja da će više istaknutih članova SDP-a uskoro pismom zatražiti odstupanje Davora Bernardića s funkcije predsjednika stranke, poručio kako dijeli zabrinutost s događanjima u stranci, ali i istaknuo kako Bernardić ostaje predsjednik do redovnih stranačkih izbora.

"Smatram da prije svega treba biti red i rad, u skladu sa Statutom i programom SDP-a i pozivam sve naše SDP-ove pisce, poštare, potpisnike da ne čine drugome što ne žele da drugi čine njima", naglasio je Komadina na konferenciji za novinare u Rijeci.

Zanima ga, kaže, kako to da su oni koji nisu dobili povjerenje svojih kolega na unutarstranačkim izborima ili na konvenciji, ili se nisu ni kandidirali, sada zabrinutiji za stanje u SDP-u nego oni koji su to povjerenje dobili.

Upitan kako komentira sukob SDP-ovog riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela s predsjednikom stranke Bernardićem na društvenim mrežama, Komadina je odgovorio kako svatko ima pravo na svoj stav, ali i poručio kako bi bilo normalno da se taj stav iznosi na stranačkim tijelima.

Imamo redovno izabranog predsjednika i on je predsjednik do redovnih stranačkih izbora

"Neodgovorno je u javnom prostoru cipelariti se međusobno, ja to ne razumijem i nikada neću razumjeti. Odlazak bilo koga, kao i dolazak mora biti u skladu sa Statutom stranke, stranka mora biti uređena organizacija, pa prema tome odlazak je ili ostavka ili izglasavanje nepovjerenja na Glavnom odboru. Mi imamo redovno izabranog predsjednika koji je dobio skoro 70 posto glasova i on je predsjednik do redovnih stranačkih izbora, ako prije toga na bilo koji način, statutarni, eventualno ne ode", istaknuo je.

"Ne vidim nikakav kvalitativni pomak, ne vidim što se to u SDP-u dogodilo zadnjeg tjedna ili u zadnjih mjesec dana, da je u SDP-u nastupio neki 'dan D'. Ja to ne vidim", kazao je Komadina.