Grčić: Bernardić je pod pritiskom od prvog dana

Saborski zastupnik SDP-a Branko Grčić izjavio je u utorak kako je pritisak na predsjednika SDP-a Davora Bernardića bio od prvoga dana, te kako mu se "nije dalo prostora za normalno funkcioniranje i djelovanje".

"Sve ono što se u ovom trenutku događa u SDP-u, ima svoju povijest, a da ja sada ne bih govorio o toj povijesti ja ću se oko toga suzdržati", rekao je Grčić novinarima sudjelujući na Konferenciji "Hrvatsku kakvu trebamo".

"Rejting je takav kakav je u ovom trenutku, a povijest je pokazala da je pritisak na Bernardića bio praktički od prvog dana, i to i izvana i iznutra i praktički mu se nije uopće dalo prostora za nekakvo normalno funkcioniranje i djelovanje", mišljenja je Grčić.

"Sve ono što se događa ili će se događati u SDP-u mora imati svoju glavu i rep, drugim riječima ako netko ima potrebu ili želju okretati pitanje povjerenja predsjedniku stranke onda mora isto tako jasno reći što je budućnost SDP-a i čime garantira da će ta budućnost biti bolja od ovoga što je trenutno", smatra Grčić.

Poručio je i kako će on sam nastaviti raditi isto što je i do sada radio u stranci. "Znači, moje je područje ekonomija i tko god bio predsjednik SDP-a i tko god vodio SDP ja ću uvijek davati puni doprinos u onome što radim i što znam i gdje sam najkompetentniji, a to je ekonomija", napomenuo je.

Za izjavu premijera Plenkovića i usporedbu s Afrikom, Grčić smatra kako je riječ o nespretnoj izjavi. "Ne znam kakav je kontekst izjave bio, ali ovo što čujem u medijima, to je bila nespretna izjava, a ako je izvučena iz konteksta, onda ćete mi vi to reći, jeste li vi to možda napravili ili niste. Nemam pojma", istaknuo je Grčić.

Upitan kako kao saborski zastupnik tumači potencijalne izmjene izbornog Zakona i slaže li se s time da treba povećati broj zastupnika dijaspore, odgovorio je kako smatra da je to u ovom trenutku nepotrebno.