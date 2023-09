UZNEMIRUJUĆI VIDEO Rusi napali tržnicu u Ukrajini, najmanje 16 poginulih: Moramo zaustaviti rusko zlo

Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ubijeni "ljudi koji nisu učinili ništa loše" i upozorio da bi se broj žrtava mogao povećati.

Kostjantinivka se nalazi u istočnoj ukrajinskoj regiji Donetsk, u blizini prve crte bojišnice. "Rusko zlo mora biti poraženo što je prije moguće", dodao je Zelenski. Vlasti u Moskvi još nisu komentirale tvrdenje o napadu na tržnicu, javlja BBC.

UZNEMIRUJUĆI VIDEO U napadu na ukrajinski grad 16 poginulih, među njima dijete: Moramo zaustaviti rusko zlo

‼️ The moment of the Russian strike on the market in #Kostyantynivka . pic.twitter.com/6QutxR3ybs

Ukrajinski predsjednik rekao je da su pogođene tržnica, trgovine i ljekarna. Na društvenim mrežama pojavile su se neke snimke napada, čiju autentičnost još nije moguće potvrditi.

Prema izvještajima NEXTA-e koja se poziva na ukrajinskog premijera, u napadu je najmanje 28 osoba ozlijeđeno, a među poginulima je i jedno dijete.

Now in #Kostyantynivka it is known about 20 wounded and 16 dead, among them 1 child - Prime Minister Shmyhal. pic.twitter.com/zNvjx9geNM