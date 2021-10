U Rovinju kombinacija različitih sastojaka uvijek ‘skuha’ nešto dobro

Dojmovi s ovogodišnjeg Weekend Media Festivala na kojem se uistinu “Živio život”, kako je glasio njegov moto, tek su se slegle sudionicima i posjetiteljima, ali i organizatorima. O dojmovima koje svi nose iz Rovinja gdje se održalo 14. izdanje najvećeg komunikacijskog festivala u regiji razgovarali smo s Tomom Ricovom, direktorom Weekend Media Festivala, koji je ujedno i direktor programa, Borisom Kovačekom, izvršnim direktorom i producentom festivala, te sa stručnjacima za odnose s javnošću Marijem Petrovićem i Božom Skokom iz Millenium promocije, koja je ove godine sudjelovala u organizaciji festivala.

Kako ste zadovoljni ovogodišnjim Weekend Media Festivalom te je li ispunio očekivanja?

Skoko: Možemo biti prezadovoljni što smo uspjeli sve organizirati i realizirati prema planovima, poštujući pritom sve epidemiološke mjere. S druge strane, odaziv gostiju iz Hrvatske, ali i susjednih zemalja, dovoljno govori o tome koliko je ovogodišnji Weekend bio važan u smislu povratka nakon prošlogodišnje stanke te odvijanja programa uživo. Odličnim reakcijama koje i dalje dobivamo sigurno je pridonijelo i osvježenje u organizaciji i programskom dijelu.

Petrović: Jako mi je drago što su, unatoč pandemiji, uspjeli doći gosti iz cijeloga svijeta. Iako je situacija bila neizvjesna, na svakome tko je došao moglo se vidjeti koliko je sretan što je u Rovinju.

Ricov: Ja sam sebi dao zadatak da Weekend probam povremeno gledati očima posjetitelja, a ne direktora i mogu reći da je atmosfera bila odlična!

Koji je najbolji komentar o Weekendu koji ste čuli nakon što je završio?

Kovaček: Najbolja povratna informacija koju sam dobio je video koji su mi poslali prijatelji, a na kojemu dio osoblja koje je bilo angažirano na Weekendu nakon kraja radnog vremena nije otišlo kući nego su ostali slušati Bajagu. Tako su se svi osjećali, nisu željeli ići kući.

Održane su brojne rasprave, paneli i predavanja… koji su vaši favoriti?

Petrović: Osobno mi je bilo izvrsno predavanje njemačkog psihologa Manfreda Spitzera, koji je bio svojevrsni kontrast cijelom festivalu. Svi smo pričali o uspjehu novih tehnologija, a on je u svojem predavanju „Epidemija pametnih telefona: Prijetnja zdravlju, obrazovanju i društvu“ upozorio upravo na opasnosti koje one nose.

Ricov: Ja bih istaknuo novi format koji smo uveli, a riječ je o talent-showu za kreatore sadržaja „Story Sellers“. Žiri je ocjenjivao scenarije za televizijski program, što je bila odlična prilika za producente, mlade ljude s idejom koji su dobili dobre savjete. Što se tiče predavanja i programa, s obzirom na to da sam sudjelovao u njegovoj izradi, teško mi je birati najbolje, kao da biram između vlastite djece.

Skoko: Ključno je naglasiti posebnost Weekenda koji na jednom mjestu okuplja televizijske zvijezde, poduzetnike, novinare, akademike, influencere, književnike, komunikacijske stručnjake… Na prvi pogled djeluje nespojivo, ali na Weekendu je to moguće upravo zato što granice između tih industrija postaju sve tanje, a mi pokušavamo kreirati nove mogućnosti povezivanja i stvaranja novih vrijednosti u komunikacijskim i kreativnim industrijama.

Kovaček: Kada slažemo program najvažnija nam je upravo ta sveobuhvatnost. U Rovinju kombinacija različitih sastojaka omogućuje da se “skuha” nešto jako dobro što će kod ljudi probuditi želju za učenjem te ih inspirirati.

Zašto je na Weekend Media Festivalu toliko važna sinergija?

Ricov: Sama ideja za Weekend pala mi je na pamet na jednom televizijskom festivalu gdje sam shvatio da nam treba jedan festival na kojem će se okupiti predstavnici različitih područja – na taj način se rađaju nove ideje.

I sklapaju poslovi?

Petrović: Naravno, čak bih rekao da ljudi planiraju dogovaranje poslova na Weekendu, očekuju da će potpisati neke suradnje koje su mogli dogovoriti prije ili poslije, ali odabrali su za to upravo tu odličnu, opuštenu i neformalnu atmosferu u Rovinju.

Možete li Weekend Media Festival zamisliti igdje drugdje osim u Rovinju?

Skoko: Weekend je definitivno postao sastavni dio turističke ponude i identiteta Rovinja te je produljio sezonu. S druge strane, Rovinj je kao jedna od naših najpoznatijih turističkih atrakcija važan za Weekend jer pruža iznimne mogućnosti za organizaciju tako zahtjevnog projekta. Tu su sjajna infrastruktura, luksuzni hoteli, odličan prostor stare Tvornice duhana u kojoj se održava festival…

Kovaček: Kao producent svake godine među prvima od ekipe dolazim u Rovinj i mogu reći da me uvijek svi dočekaju s osmijehom na licu. To je lijepo za vidjeti. Weekend i Rovinj jednostavno se vole.

Ricov: Meni je lijepa priča o tome kako su zapravo Weekend i Rovinj zajedno rasli. Grad u početku uopće nije bio kongresna ili festivalska destinacija, ali ga je Weekend gurnuo baš u tom smjeru. Također, vidljivo je produljenje posezone. Kada smo održavali prvi Weekend 2008. godine, u gradu nije bilo nikoga – restorani su bili zatvoreni i čuo si svoje korake. Danas Rovinj za vrijeme Weekenda izgleda kao usred ljeta.

Važan dio Weekenda su i druženja poslije predavanja, panela i rasprava. Je li tako bilo i ove godine?

Ricov: Neskromno ću zaključiti da je popratni program ove godine bio najbolji do sada. Weekend Media Festival otvoren je uz ritmove Studija 54 te najveće hitove Novih Fosila u izvedbi Sanje Doležal, Vladimira Kočiša Zeca te Marinka Colnaga u sklopu programa Diskoteka by Styria Open Air Stage. Oni su naša ABBA jer je baš sve što oni sviraju hit. Također, došla su nam i Bolesna braća, a vrhunac je bio nastup Bajage. Sva ta popratna događanja ključna su za poticanje ljudi na druženje, što je jednako važno kao i službeni program. Ali ono što je fascinantno jest da je posjetiteljima jednako stalo i do jednog i do drugog. Tijekom prvih godina organizacije najviše smo strahovali da, uz sve što Rovinj nudi, nitko neće slušati službeni program, a naše dvorane su uvijek pune!

Skoko: Ove godine su sva predavanja bilo zaista iznadprosječno posjećena. Osim za druženjem za koje se vidjelo da ljudima uistinu nedostaje, osjećala se glad posjetitelja za predavanjima uživo, novim trendovima u njihovim branšama, utjecaju pandemije te očekivanjima u budućnosti…

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

A koliko je ljudi radilo na organizaciji WMF-a?

Skoko: Kada je riječ o PR-u, tim Millenium promocije od 20 ljudi bio je non-stop angažiran u odnosima s medijima, ali i u praćenju predavanja i panela, te su u realnom vremenu izvještavali o tome što se na Weekendu događa.

Kovaček: Što se tiče organizacije, nama već sada kreće planiranje Weekenda 2022. godine i na njemu počinje raditi od 5 do 10 ljudi, a na kraju to kulminira s više od 150 ljudi na terenu.

Kada je Weekend pokazao da se može, možemo li očekivati još događanja unatoč pandemiji?

Ricov: Da, mislim da je Weekend pokazao da se mogu organizirati eventi. Ne znam kako će se razvijati epidemiološka situacija, ali uz poštovanje svih mjera sigurno se mogu organizirati veća događanja. Nama je od početka bilo jasno da sve mjere moramo provoditi jako striktno i da ne smije biti propusta. Svi su to prihvatili i nismo imali nimalo problema.

Kovaček: Bilo je nekoliko studija i nekoliko probnih događanja u svijetu i pokazalo se da eventi nemaju neželjene posljedice. Za nas je bila jako važna kvalitetna komunikacija i upute Stožera civilne zaštite Istarske županije kojih smo se čvrsto držali te su bili točno definirani kriteriji ulaza i radno vrijeme.

Petrović: Imamo cjepiva, imamo testiranja, imamo COVID-potvrde. Sve su to preduvjeti koji omogućavaju da se vrati život event industriji.

Skoko: Na Weekendu je sudjelovao i akademik Igor Rudan, jedan od najboljih hrvatskih znanstvenika koji se bavi pandemijom, koji je potvrdio da je ovo bio najbolji eksperiment, odnosno pokazatelj da oni koji su se cijepili bez problema mogu funkcionirati i družiti se uživo.

