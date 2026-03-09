Glavni direktor austrijske televizije ORF Weißmann podnio ostavku. Legenda dnevnika preuzima ORF

Kao grom iz vedrog neba stigla je u ponedjeljak ujutro vijest da je glavni direktor austrijskog radija i televizije ORF Roland Weißmann (57) podnio neopozivu ostavku. Razlog je, kao što navode gotovo svi domaći mediji, optužbe protiv Weißmanna zbog navodnog seksualnog zlostavljanja jedne od djelatnica ORF-a. Neki mediji navode da je riječ o novinarki Sonji Sagmeister. Uz opasku da za, sada već bivšeg glavnog direktora ORF-a vrijedi načelo nevinosti, tako dugo dok mu se ne dokaže suprotno. Izuzetno neugodna situacija za Austriju, koja je za dva mjeseca, odnosno polovicom svibnja ove godine domaćin, a ORF glavni organizator Pjesme Eurovizije, ističu mediji.

"Upravno vijeće Zaklade ORF-a obavijestilo je mog klijenta da ga je jedna od zaposlenica, još na početku njegovog mandata 2022. godine optužila za neprimjereno ponašanje. Upravno vijeće dalo mu je rok od nekoliko dana za ostavku, iako je moj klijent opovrgnuo optužbe i nije uslijedila sadržajna provjera optužbi", pojasnio je Weißmannov odvjetnik Oliver Scherbaum dodavši: "Moj klijent do danas nije primio točne činjenice o čemu se radi, koje je predočila zaposlenica. Unatoč tome, kako bi izbjegao štetu za tvrtku, bio je spreman na dalekosežne ustupke, te je stoga i podnio ostavku na mjesto glavnog direktora ORF-a, s trenutnim učinkom, od nedjelje 8. ožujka 2026. u 11,45 sati".

Glavni šef ORF-a Weißman obavijestio je predsjednika Upravnog vijeća ORF-ove zaklade Heinza Lederera o neopozivoj ostavci. Lederer je naglasio kako optužba zahtijeva "brzu i transparentnu istragu". Uz poruku, da zaštita dotične osobe mora biti "najviši prioritet". U priopćenju za javnost, Lederer i njegov zamjenik Gregor Schütze zahvalili su Weißmannu na njegovoj dosadašnjoj dužnosti i oko 30 godina rada u ORF-u. Lederer je također naglasio da je "odgovornost i sa svom dužnom strogošću istražiti", te nesmetano nastavio rad ORF-a.

"Danas je za mene poseban dan", napisala je Sonja Sagmeister na svom X profilu. Novinarka je 30 godina izvještavala za ORF iz Bruxellesa, pokrivajući EU i NATO, te međunarodnu politiku i bila jedno od najprepoznatljivijih lica na austrijskoj televiziji. "Ja sam žena - koju je dva puta osobno otpustio glavni direktor ORF-a Roland Weißmann. Kao top novinarka suprotstavila sam se zlostavljanjima, poput "naručenih intervjua" i "mržnje muškaraca". To mi je naštetilo", napomenula je Sagmeister. Prema novinarkinim riječima, Weißmann je promovirao "specifičan tip osobe i tip muškarca. Hrabre žene mogle su biti nekažnjeno napadane i ponižavane na ORF-u. Bila je to spirala šutnje, koja je nažalost naštetila i ORF-u u novinarskom smislu".

Kako je najavljeno izvanredni sastanak Upravnog vijeća Zaklade ORF najavljen je za četvrtak. Na njemu se očekuje da će sadašnja direktorica Radija, legendarna Ingrid Thurnher biti imenovana, na preporuku Lederera i Schütza, za privremenu glavnu direktoricu ORF-a. Međustranačka prepucavanja članova Upravnog vijeća Zaklade ORF su već počela. List "Heute" piše o navodnom postojanju tajne tonske snimke, iz koje se mnogo toga može iščitati. Dakle, nastavak slijedi! Ali ORF nema dugo vremena za oporavak, jer međunarodni spektakl "Pjesma Eurovizije", ove godine iz Beča, čiji je domaćin ORF, s gostima iz cijeloga svijeta, održava se već od 12. do 16. svibnja.