Ministrica Obuljen Koržinek o preminuloj Mili Moralić: 'Energičnim i ustrajnim angažmanom borila se protiv svih oblika nepravde'

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek povodom smrti novinarke Mile Moralić u izrazima sućuti istaknula je da je hrvatsko novinarstvo izgubilo jednu od najboljih novinarki koja je za kvalitetu i profesionalnost u novinarstvu zasluženo dobila nagradu HND-a 'Marija Jurić Zagorka'.

„Hrvatsku medijsku scenu, Mila Moralić zadužila je ne samo svojim profesionalnim novinarskim radom, nego i energičnim i ustrajnim angažmanom protiv svih oblika nepravde, a posebno u borbi za zaštitu prava novinara i osobito novinarki. Hrvatsko novinarstvo izgubilo je jednu od najboljih novinarki koja je za kvalitetu i profesionalnost u novinarskom radu zasluženo nagrađena godišnjom nagradom Hrvatskog novinarskog društva - 'Nagradom Marija Jurić Zagorka'“, navela je u ponedjeljak u izrazima sućuti ministrica Obuljen Koržinek.

Široki je raspon istraženih i prezentiranih tema kojima se Mila Moralić bavila kao reporterka, urednica i voditeljica niza radijskih i televizijskih emisija, poručila je povodom 'preranog odlaska jedne od najboljih hrvatskih novinarki srednje generacije'. „No, posebnu vrijednost za cjelokupnu hrvatsku medijsku scenu imaju njezini projekti u kojima je do izražaja došao njezin veliki entuzijazam za poboljšanje novinarstva i prava novinarki, kao što su 'Zagorka povezuje' - inicijativa Sindikata novinara Hrvatske i međunarodni projekt 'Žene u medijima - stop nasilju u redakcijama' kojim se upozoravalo na problem seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja žena u novinarskoj profesiji”, istaknula je ministrica.

Milu Moralić ću i osobno pamtiti kao energičnu, strastvenu novinarku s kojom je bilo izazovno razgovarati, stoga i ovom prilikom izražavam svoje veliko poštovanje prema njezinom profesionalnom angažmanu i posvećenosti novinarstvu, koje će nam nakon njezina odlaska nedostajati. Suosjećajući s tugom obitelji i prijatelja, u ime Ministarstva kulture i medija i svoje osobno, izražavam iskrenu sućut, poručila je Obuljen Koržinek.