Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRERANI ODLAZAK JEDNE OD NAJBOLJIH NOVINARKI

Ministrica Obuljen Koržinek o preminuloj Mili Moralić: 'Energičnim i ustrajnim angažmanom borila se protiv svih oblika nepravde'

Preminula urednica i novinarka N1 televizije Mila Moralić
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Sandra Bartolović/Hina
09.03.2026.
u 14:42

Široki je raspon istraženih i prezentiranih tema kojima se Mila Moralić bavila kao reporterka, urednica i voditeljica niza radijskih i televizijskih emisija, poručila je ministrica Obuljen Koržinek povodom 'preranog odlaska jedne od najboljih hrvatskih novinarki srednje generacije

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek povodom smrti novinarke Mile Moralić u izrazima sućuti istaknula je da je hrvatsko novinarstvo izgubilo jednu od najboljih novinarki koja je za kvalitetu i profesionalnost u novinarstvu zasluženo dobila nagradu HND-a 'Marija Jurić Zagorka'.

„Hrvatsku medijsku scenu, Mila Moralić zadužila je ne samo svojim profesionalnim novinarskim radom, nego i energičnim i ustrajnim angažmanom protiv svih oblika nepravde, a posebno u borbi za zaštitu prava novinara i osobito novinarki. Hrvatsko novinarstvo izgubilo je jednu od najboljih novinarki koja je za kvalitetu i profesionalnost u novinarskom radu zasluženo nagrađena godišnjom nagradom Hrvatskog novinarskog društva - 'Nagradom Marija Jurić Zagorka'“, navela je u ponedjeljak u izrazima sućuti ministrica Obuljen Koržinek.

Široki je raspon istraženih i prezentiranih tema kojima se Mila Moralić bavila kao reporterka, urednica i voditeljica niza radijskih i televizijskih emisija, poručila je povodom 'preranog odlaska jedne od najboljih hrvatskih novinarki srednje generacije'. „No, posebnu vrijednost za cjelokupnu hrvatsku medijsku scenu imaju njezini projekti u kojima je do izražaja došao njezin veliki entuzijazam za poboljšanje novinarstva i prava novinarki, kao što su 'Zagorka povezuje' - inicijativa Sindikata novinara Hrvatske i međunarodni projekt 'Žene u medijima - stop nasilju u redakcijama' kojim se upozoravalo na problem seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja žena u novinarskoj profesiji”, istaknula je ministrica.

Milu Moralić ću i osobno pamtiti kao energičnu, strastvenu novinarku s kojom je bilo izazovno razgovarati, stoga i ovom prilikom izražavam svoje veliko poštovanje prema njezinom profesionalnom angažmanu i posvećenosti novinarstvu, koje će nam nakon njezina odlaska nedostajati. Suosjećajući s tugom obitelji i prijatelja, u ime Ministarstva kulture i medija i svoje osobno, izražavam iskrenu sućut, poručila je Obuljen Koržinek.
Prvi ročnici stigli na vojnu obuku, otac jednog: 'Ponosan sam na njegovu odluku'
Ključne riječi
Nina Obuljen Koržinek Mila Moralić preminula novinarka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!