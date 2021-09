U Rovinju se živio život i dokazalo da on i pod mjerama može biti zabavan

Iako je letvica prijašnjih godina postavljana jako visoko, Weekend Media Festival opet je uspio te je – nadmašio sva očekivanja.

Slažu se s time organizatori, sudionici i posjetitelji najvećeg komunikacijskog festivala u regiji koji je održan u Rovinju od 23. do 26. rujna, i to pod sloganom Živio život!

Od ozbiljnog do ležernog

– Četrnaesto izdanje Weekenda ove je godine zaista nadmašilo sva očekivanja! Živjeli smo život, što nam je jako drago, jer smo u više nego izazovnim uvjetima iznijeli Weekend i oživjeli Rovinj. A tajna je u odličnom programu, zanimljivim predavačima i neformalnom druženju u ugodnom ambijentu. To je idealna kombinacija – spoj rujanskog produženog vikenda u Rovinju i inspirativna druženja s kolegama iz cijele regije – rekao je direktor Weekend Media Festivala Tomo Ricov te je zaključio kako se u Rovinju svi osjećaju dobro i nadahnuto te se pritom dogovore i poslovi. S tim se slaže i Božo Skoko, član uprave Millenium promocije koji je ove godine sudjelovao u organizaciji festivala.

– Ovogodišnjim Weekendom, ne samo da smo se vratili u život već smo ostvarili i niz iskoraka i noviteta, a lijepo je čuti od zadovoljnih sudionika da je bio i najinspirativniji do sada. Sudeći po odjecima konferencije, napravili smo dobar posao u iznimno zahtjevnim okolnostima. Pokazali smo da se ovako zahtjevni događaji mogu održati uživo uz poštivanje svih epidemioloških mjera te da se istodobno može biti edukativan, inspirativan i zabavan. Rovinj se tradicionalno pokazao kao izvrstan domaćin, a niz odličnih predavača iz zemlje, regije i svijeta te sudionika mnogobrojnih panela nam je analizirao našu komunikacijsku, poslovnu i društvenu stvarnost i ukazao na nove trendove i izazove budućnosti – rekao je Skoko.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

A koji su to bili najistaknutiji dijelovi festivala? Cijeli niz panela, predavanja i rasprava izazvao je, naravno, veliko zanimanje te se uistinu moglo pronaći ponešto

“Postigli smo idealnu kombinaciju: ovdje se svi osjećaju dobro i nadahnuto, a pri tome se dogovore i poslovi”, kaže direktor Tomo Ricov

za svakoga. Govorilo se o medijima, novinarstvu i odnosima s javnošću, ali i društvenim mrežama, influencerima, Tik Toku te raznim drugim novim trendovima. Bilo je, također riječi i o aktivizmu, epidemiji pametnih telefona, oglašavanju…

– Prijetnje su svakodnevica. Baš nedavno jedna kolegica dobila je poruku da pazi što radi u mraku. To je uvijek znak da si nekoga oštro nagazio. Naravno, prijava u ovakvim situacijama nije upitna. Međutim, neke stvari su jednostavno normalizirane, počevši od društvenih mreža, gdje svakodnevno ostaju tisuće komentara o tome kako nekog novinara treba ubiti, kao i njegovu obitelj – rekao je Mato Barišić, urednik emisije Provjereno Nove TV koji je sudjelovao na panelu „Junaci našeg doba – istraživački novinari “zajedno s kolegama Ivanom Pandžićem te Denisom Mahmutovićem iz 24 sata, Dragom Hedlom iz Telegrama te Dankom Derifaj iz RTL-ove Potrage.

Svi su oni, pred prepunom dvoranom, zaključili kako je važno za cijelo društvo da istraživački novinari i dalje nastave raditi svoj posao, a o tome koja je uloga aktivizma za zajednicu govorile su Jelena Veljača iz udruge „Spasi me“, Sandra Benčić, predsjednica kluba Zeleno-lijevog bloka u Hrvatskom saboru, Vesna Blašković iz udruge „SOS Zagreb“te Asja Krsmanović, jedna od osnivačica Facebook-stranice „Nisam tražila“, uz moderatoricu Nevenu Rendeli, direktoricu Prime time komunikacija.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

One su na panelu “Aktivirajmo promjene” zaključile kako je aktivizam opet “in”, a pritom su upravo nove tehnologije i društvene mreže otvorile taj put ka lakšem ostvarivanju pomaka i upućivanja apela u društvu.

– Važno je naglasiti kako aktivizam više nije reaktivan, već proaktivan, čemu su znatno pridonijele društvene mreže i mogućnost komunikacije koju one nude. To je platforma gdje stvarne osobe, a ponajviše žene, imaju priliku ispričati svoju stvarnost – smatra Jelena Veljača koja je komentirala i značaj inicijative Spasi me posvećene borbi protiv nasilja nad ženama.

S druge strane, međunarodno priznati njemački psiholog prof. Manfred Spitzer upozorio je na loše strane tehnologije i pametnih telefona te je potaknuo prisutne da se zapitaju koliko su ovisni o njima? Njegovo predavanje pod nazivom „ Epidemija pametnih telefona: Prijetnja zdravlju, obrazovanju i društvu“izazvalo je velik interes, a glavna je poruka bila da ljudi ponekad nisu ni svjesni negativnog utjecaja koji pametni telefoni mogu imati na život i zdravlje te je objasnio kako pretjerano korištenje pametnih telefona može otežati razmišljanje i narušiti kreativnost, dok određeni sadržaji koje korisnici pregledavaju mogu izazvati osjećaje depresije, frustracije i ljutnje. A o tome trebamo li se bojati umjetne inteligencije, raspravljali su Marko Lukičić, direktor Acquainta, Korado Korlević, direktor zvjezdarnice u Višnjanu i Sašo Dimitrievski, partner u Pristopu.

O važnosti brendiranja država govorio je Božo Skoko, vodeći hrvatski stručnjak za nacionalno brendiranje koji je usporedio danski hygge i korejski BTS. Potom je moderirao panel “Made in Croatia” na kojem se raspravljalo po čemu je Hrvatska danas prepoznatljiva u svijetu, ali i po čemu bi trebala biti.

Za kraj “ni o čemu”

U diskusiji su sudjelovali Dražen Klarić, član Uprave i glavni urednik Večernjeg lista, Predrag Grubić, esejist, kritičar i direktor korporativnih komunikacija Adris grupe, akademik prof. dr. sc. Igor Rudan, direktor Centra za globalno zdravlje pri Sveučilištu u Edinburghu, Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije te naš poznati dizajner Davor Bruketa.

– Identitet se ne može nametnuti, on se mora pažljivo uzgajati. Hrvatska u tom području ima još puno posla, ali ne trebamo biti ni sasvim kritični, sve je prepoznatljivija u svijetu – zaključak je ovog panela.

Treba još dodati kako je o poznatima na društvenim mrežama na Weekend Media Festivalu iskreno progovorio naš poznati glumac Goran Bogdan, a o mladima je temu inicirao Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Također, iznimno je posjećen bio panel o infotainmentu, a riječ je o izrazu kojim se opisuje tendencija medijskih kuća da informativan sadržaj, posebno televizijski, kombinira sa zabavnim. Svoja su osobna iskustva o tome iznijeli Zoran Šprajc (RTL Hrvatska), Zoran Kesić (Nova S) i Maja Žeželj (N1), koji su u svom prepoznatljivom stilu raspravljali o sposobnostima vođenja.

– Idemo odmah razbiti mit da je skupo imati svoj stav. Isplati se imati stav. To je dio igre u kojem sam dobro prošao. Stvarno je vrijedilo, inače ne bih bio tu – jasno je poručio Šprajc koji je zajedno s Kesićem sudjelovalo i na završenom, već legendarnom “Panelu ni o čemu” na kojem su im se pridružili i ostale zvijezde vikenda poput Borisa Jokića, Jelene Veljače, Tome Ricova, Nevene Rendeli… te su svi zajedno u opuštenoj atmosferi, zaključili još jedno izdanje ovog festivala.