Velika akcija prevencije raka debelog crijeva: Svaki drugi pacijent imao je polip za koji nije znao

Poliklinika Amruševa u Zagrebu provela je veliku preventivnu akciju besplatnih kolonoskopija pod anestezijom povodom mjeseca svjesnosti o raku debelog crijeva. Kako javljaju, interes građana bio je iznimno velik. Na pregled se prijavilo gotovo 2500 osoba, što jasno pokazuje koliko je ova tema važna javnosti, ali i koliko postoji potreba za većom dostupnošću preventivnih pregleda.

Na pregled je odabrano 19 osoba iz najrizičnije skupine, a rezultati su pokazali zabrinjavajuće podatke. Kod svake druge osobe, odnosno u 53 posto slučajeva, pronađen je polip, i to bez ikakvih prethodnih simptoma. Svi pronađeni polipi uklonjeni su tijekom istog zahvata, a uzorci su poslani na patohistološku analizu. Pregledi su obavljeni 7. ožujka 2026. godine u Poliklinici Amruševa, a sudjelovala su tri tima sastavljena od gastroenterologa, anesteziologa i endoskopskih tehničara, javljaju iz poliklinike.

Dr. sc. Božo Radić, gastroenterolog i medicinski ravnatelj Poliklinike Amruševa, upozorio je na ozbiljnost situacije. 'Gotovo 2500 osoba prijavilo se na akciju besplatnih preventivnih kolonoskopija u anesteziji. Od 19 odabranih za pregled kao dio najrizičnije skupine za razvoj bolesti, svaka druga osoba imala je polip za koji nije znala. Takva promjena, bez simptoma i bez upozorenja, s vremenom može postati zloćudna. Budući da rak debelog crijeva ne čeka i ne daje znakove dok nije kasno, ovu bolest zovemo bolešću propuštene prilike. Apeliram na sve građane da tu priliku ne propuste.'

Posebno zabrinjava činjenica da je samo jedna od 19 pregledanih osoba ranije obavila kolonoskopiju, i to prije više od deset godina. Taj podatak pokazuje koliko se preventivni pregledi zanemaruju čak i među osobama koje spadaju u skupinu povećanog rizika. U samo osam dana zaprimljeno je čak 125 prijava za jednu otvorenu poziciju pregleda. Više od dvije trećine prijavljenih, odnosno 68 posto, nikada nije obavilo kolonoskopiju, dok čak 900 prijavljenih pripada dobnoj skupini u kojoj se preporučuju redoviti preventivni pregledi. U skupini starijoj od 50 godina čak 63 posto osoba nikada nije napravilo taj pregled.

Iz poliklinike upozoravaju da podaci dodatno zabrinjavaju kada se uzme u obzir obiteljska anamneza. Više od polovice prijavljenih ima slučajeve raka debelog crijeva ili polipa u obitelji, a među njima čak 848 osoba nikada nije obavilo kolonoskopiju. Najrizičniju skupinu čine osobe starije od 50 godina s pozitivnom obiteljskom anamnezom koje nikada nisu obavile pregled, a takvih je čak 431.

Problem odgađanja kolonoskopije podjednako je izražen u Zagrebu i u ostatku Hrvatske. U Zagrebu 67,5 posto prijavljenih nikada nije obavilo pregled, dok je u ostatku zemlje taj udio 69 posto. Kao glavne razloge odgađanja građani navode dugo čekanje na termin, koje je istaknulo oko 60 posto prijavljenih, zatim strah od boli koji je navelo više od 500 osoba, strah od anestezije koji je navelo oko 150 osoba te opći strah, također kod oko 150 prijavljenih.

Dr. med. Vanja Vončina, specijalistica anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine u Poliklinici Amruševa, naglašava da su strah i neinformiranost česti razlozi zbog kojih ljudi odgađaju pregled. 'Pacijenti kontinuirano otkrivaju da su strah od boli i anestezije najčešći razlozi odgađanja kolonoskopije. Današnja anestezija provodi se prema visokim sigurnosnim standardima, uz kontinuirani nadzor vitalnih funkcija. Umjesto stresa, pregled prolazi u snu. Kolonoskopija je tako bezbolna, sigurna i s brzim oporavkom.'

Rak debelog crijeva i dalje predstavlja ozbiljan javnozdravstveni problem u Hrvatskoj. Procjenjuje se da se svakoga dana dijagnosticira oko deset novih slučajeva, dok oko šest osoba dnevno izgubi život od ove bolesti. Riječ je ujedno o najčešćem karcinomu u Hrvatskoj. Stručnjaci naglašavaju kako se bolest, ako se otkrije u ranoj fazi, može izliječiti u više od 90 posto slučajeva. Rak debelog crijeva često nazivaju 'bolešću propuštene prilike' jer se simptomi uglavnom pojavljuju tek u uznapredovalim stadijima, dok se polipi i rane promjene mogu otkriti isključivo preventivnim pregledom - kolonoskopijom.

Iz Poliklinike Amruševa pozivaju građane da otvoreno razgovaraju o zdravlju u obitelji te da posebno potiču starije članove na redovite preventivne preglede. Pravovremena prevencija može spasiti život, a rezultati ove akcije jasno pokazuju koliko je takvih prilika do sada propušteno.