U Rijeci smjene u komunalnim društvima i besplatni prijevoz umirovljenicima

Nekoliko odluka gradonačelnice Rijeke Ive Rinčić postale su aktualne u srpnju i plijenile su pozornost javnosti. Besplatni javni prijevoz umirovljenicima aktualan je od prvog dana srpnja, kako je i obećala. No zapelo je na besplatnom javnom prijevozu za srednjoškolce tijekom srpnja i kolovoza kada im, kao ni u većini drugih sredina, prijevoz nije sufinanciran od države, županije i grada kao tijekom školske godine.

– Kada je početkom godine bivši gradonačelnik M. Filipović pripremio Sporazum između Grada i Autotroleja o financiranju srednjoškolskih autobusnih karti, javnost nije obaviještena o tome da tijekom srpnja, a i kolovoza, riječki srednjoškolci, uključujući i onaj dio koji obavlja i srednjoškolsku praksu u Rijeci u sklopu obrazovanja, nemaju pravo na besplatne karte. Informacija vezana za srpanj i kolovoz u kojem se karte trebaju platiti, ostala je prešućena. Takvo što apsolutno je nedopustivo. Besplatne pokazne karte za srednjoškolce pompozno su najavljene krajem prošle godine, a sad vidimo da se toj mjeri uopće nije pristupilo promišljeno kako bi ona bila u potpunosti svrsishodna. Vjerujem i nadam se da ćemo to ispraviti do kraja mandata te osigurati novac za besplatne pokaze i za ta dva mjeseca svim srednjoškolcima. Radimo na tome da do kraja mandata osiguramo i besplatan javni prijevoz za osnovce i studente – kazala je Iva Rinčić.

Zbog loše organizacije provedbe besplatnog javnog prijevoza za umirovljenike, prva dama grada razriješila je direktora Autotroleja Roberta Mrvčića, te smijenila sve predstavnike Grada Rijeke u nadzornim odborima komunalnih društava.

– Gospodina Mrvčića razrješujemo s dužnosti jer nije ispunio prvi zadatak unatoč tome što je dogovoren prije dvadesetak dana – organizaciju početka provođenja važne socijalne mjere: besplatnog javnog prijevoza za starije osobe i umirovljenike. Građani već dugo nisu zadovoljni uslugom Autotroleja, a to je ključno – kazala je I. Rinčić. Najavila je i sljedeći korak u transformaciji komunalnog sustava – raspisivanje javnih natječaja za direktorske pozicije u komunalnim društvimi u idućih nekoliko mjeseci. Dodala je da većina društava zahtijeva promjenu upravljačke strukture, te da je došlo vrijeme za novi pristup, više standarde i snažniju odgovornost.

– Cilj nije zamjena ljudi radi zamjene, nego promjena sustava i otvaranje novog poglavlja u kulturi upravljanja gradom – dodala je i najavila i treću odluku; zamjenu svih predstavnika Grada Rijeke u nadzornim odborima komunalnih društava. U svakom nadzornom odboru bit će po jedno mjesto za predstavnike drugih političkih opcija izabranih u Gradskom vijeću, neovisno o tome jesu li dio većine ili manjine, što je presedan u sastavljanju članova NO-a.