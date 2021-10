U protekla dva mjeseca Singapur s 80% cijepljenih ima više zaraženih od nas, ali i triput manje mrtvih

Virus probija sve granice pa i dosad učinkovitu kombinaciju prirodnih barijera i epidemioloških mjera. Otočki teritoriji, ne samo manji, imali su u dosadašnjem tijeku pandemije komparativnu prednost što su sa strogim mjerama osobito pri dolasku na otoke, a drastičan su primjer Novi Zeland i Australija, uspjeli spriječiti značajnije širenje virusa i teže posljedice. Međutim, u proteklim mjesecima virus je probio i te barijere u različitim dijelovima svijeta jer ničija ekonomija ne može na dulje vrijeme podnijeti iscrpljujući "rat do istrebljenja" s virusom.

Singapur kao grad-država se i svojom epidemiološkom politikom "odcijepio" od kopna i do 10. rujna imali su 70.612 zaraženih, a u proteklih mjesec i pol došli su na 169.261 i do 20. rujna imali su 62 smrtna slučaja, a došli su na 300. Pri čemu, osobito radi protivnika cijepljenja mora se napomenuti da Singapur s 5,9 milijuna stanovnika prema podacima Our World in Data ima 82,5 posto potpuno cijepljenog stanovništva.

Kako to da se sada suočavaju s najvećim širenjem zaraze od početka pandemije!? Neki dan su imali čak i više zaraženih u 24 sata od nas. Porast brojki koincidira prije svega s promjenom ponašanja. Zbog ekonomske iscrpljenosti postupno popuštaju mjere, ukidaju karantene, još od rujna za putnike iz Bruneja, Njemačke, a odnedavno i iz UK, Kanade, Danske, Francuske, Italije, Nizozemske, Španjolske i SAD-a. Njihov premijer Lee Hsien Loong je 9. listopada najavio promjenu strategije u "Život sa Covidom-19", prema NDTV-u, obrazloživši: "Singapur ne može ostati "zaključan" i zatvoren u beskonačnost". Još je dodao: "Varijanta Delta je vrlo zarazna i proširila se po cijelom svijetu. Čak i kad je čitava populacija cijepljena, još uvijek je nećemo moći iskorijeniti", rekao je.

Naime, cjepivo ne pruža potpunu zaštitu od zaraze, već ovisno o cjepivima i 50-postotnu. Međutim, baš na singapurskom slučaju vidi se njegova učinkovitost u odnosu na teška oboljenja. Naime, kod njih je među zaraženima čak i više cijepljenih nego necijepljenih, ali umiru pretežito necijepljeni u starijoj dobi i u rizičnim skupinama, i stoga oni naglasak stavljaju na cijepljenje tih kategorija stanovništva, te njihovi stručnjaci obrazlažu da popuštanje pojedinih mjera neće imati značajnijeg utjecaja na širenje virusa. Od 23. kolovoza Singapur ima više zaraženih od Hrvatske, oko 102.000 u odnosu na naših 73.000, ali dok smo mi od 3. rujna (s pomakom u kojem dolazi do razvoja teškog oboljenja) imali 655 smrtnih slučaja, Singapur ih je na znatno veći broj zaraženih imao 294, odnosno najviše u jednom danu imali su i to od polovice listopada, četiri puta od 14 do 18 smrtnih ishoda.

I taj podatak je jasan pokazatelj da naglasak treba staviti na broj teških oboljenja i smrtnih slučajeva, a ne više na broj zaraženih, što upozoravaju i stručnjaci diljem svijeta, pa i u Singapuru. Jer to je ključni razlog zašto se isplati cijepiti. Međutim, u službenim objavama kod nas još uvijek se svakodnevno ne objavljuju podaci o udjelu necijepljenih i cijepljenih među hospitaliziranima, na respiratoru i umrlima, pa i zaraženima, pa i čak na poslan upit već danima ne dobivamo odgovor iz Ravnateljstva civilne zaštite i HZJZ-a.

Od srpnja se i Australija suočava s virusom tako da su do kolovoza imali ukupno samo 34.000 zaraženih, a sada su došli na 156.000, i imali su 924 smrtna slučaja od početka pandemije, a u protekla niti tri mjeseca 687.

Novi Zeland je 21. kolovoza imao 2992 potvrđena slučaja zaraze, a sada su na 5554. Protekla tri dana imaju više od sto zaraženih dnevno, a zadnji put su u ožujku imali dva dana više od sto i 28. ožujka rekordnih 146 zaraženih. To su za europske kriterije smiješne brojke, ali za njih dramatične.

Nova Kaledonija je do 8. rujna imala samo 152 slučaja potvrđene zaraze, a došli su na 10.454 zaraženih. Prvi smrtni slučaj od početka pandemije imali su 10. rujna, a sada imaju već 252.

Mauricijus je prije dva mjeseca imala samo 25 smrtnih slučajeva od početka pandemije, a sada ih je 148. Do 18. srpnja imali su ukupno 2661 potvrđenu zarazu, a za tri mjeseca došli su na 17.047.

Brunei na Borneu imali su 440 zaraženih do 10. kolovoza, a sada su na 11.901 i nakon više od godine dana sa samo tri smrtna slučaja, od 24. kolovoza kad je započeo njihov crni niz, došli su na ukupno 80, što je puno za malu državu od oko 440.000 stanovnika.

Jamajka je do 8. kolovoza imala 1222 smrtna slučaja, a došli su na 2175, s tim da kod njih od rujna jenjava širenje zaraze u njihovu trećem valu.

Kuba je do 1. srpnja potvrdila 193.945 zaraza i u protekla niti četiri mjeseca došli su na 944.341, dok je broj mrtvih od 11. srpnja sa 1537 dospio do 8167.

I male karipske države-otoci sve do srpnja, kolovoza ili rujna ove godine bile su relativno "otporne" na virus, ali protekli mjesec do tri, virus se ponegdje i dramatično probio. Martinique je do 1. kolovoza imao 111 smrtnih slučaja od početka pandemije, a sada su na 630 i u protekla tri mjeseca imali su triput više zaraženih nego ukupno od početka pandemije. Trinidad i Tobago je još 1. svibnja imao 171 smrtni slučaj povezan s Covidom, a u zadnjih niti šest mjeseci došli su na 1639. Sveti Vincent imao je 17 mrtvih, a u samo 30 dana još 43 smrtna slučaja, što je četiri puta više kod nas u omjeru na broj stanovnika. Sveti Martin imao je 34 smrtna slučaja do 9. kolovoza, a sada su na 75, Barbados 52 do 12. rujna, a sada su na 128, Grenada pet smrtnih slučajeva do 5. rujna, a sada 196 uz porast zaraženih od 266 25. kolovoza do 5809. Antigva i Barbuda imali su 48 mrtvih do 15. rujna, a došli su na 99, Sveta Lucija od 97 do 23. kolovoza došli su na 234 smrtna slučaja. Dominika je do 5. kolovoza imala 218 zaraženih, a sada su na 4508. Prvi smrtni slučaj imali su 21. kolovoza, a sada ih imaju 30.

