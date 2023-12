U pratnji naoružanih specijalaca Ćosić, Vulić i drugi dovedeni na optužno vijeće

Petar Ćosić i njegovi suoptuženici koji se terete za krijumčarenje kokaina jutros su pod jakim mjerama osiguranja dovedeni na zagrebački Županijski sud radi sjednice optužnog vijeća. Iz pritvora ih je dopratila Specijalna policija koja osigurava svaki njihov dolazak na sud.

Ćosić i još sedam pripadnika te zločinačke organizacije, koje USKOK tereti da su iz Južne Amerike prokrijumčarili najmanje 600 kilograma kokaina, ali i da su bili upleteni u likvidaciju Milana Milovca, Šarićeve desne ruke u Ekvadoru, na sud su dovezeni pod jakom pratnjom pripadnika specijalne policije.

A što se tiče onog zbog čega su Ćosić, Manuel Vulić, koji je jedno vrijeme bio među najtraženijim europskim bjeguncima dok nedavno nije izručen iz Kolumbije, Ante Vrcan, Marko Carević, Dragan Krička, Oliver Čokara, Anđelko Oršulić i Goran Vuk optuženi, optužnica prema očekivanju, nije potvrđena. Naime, riječ je o jednoj od optužnica koje je USKOK podignuo zahvaljujući podacima koji su prikupljeni preko SKY komunikacije. Riječ je o vrlo kriptiranoj komunikaciji, koju je dekriptirao Europol, a posljedica toga je masovni policijski udar na razne kriminalne skupine diljem svijeta.

Optužnica protiv Ćosića i ostalih podignuta je u travnju ove godine, a zločinačka grupa svojim "poslovima" se bavila, tvrdi USKOK, od studenog 2019. do travnja 2022. Kao glavnog u toj priči USKOK je označio Ćosića koji se povezao s Milovcem i Vulićem, te su onda organizirali ostatak skupine. Milovac je bio zadužen za nabavu kokaina u Južnoj Americi, prije svega u Ekvadoru, u kojem je živio. Droga je ubacivana u brodove kontejnere te se skrivena u bananama ili nečem drugom transportirala do luka u Rijeci ili Pločama, odakle je vađena i dalje transportirana u zemlje EU. Kilogram kokaina prodavan je po cijeni i do 30.000 eura, a dio kriminalne skupine optužen je i za krijumčarenje oružja. Nešto od droge nađeno je u luci Ploče, a u tom djelu priče bio je optužen i Čokara. Priznao je krivnju te je po nagodbi s USKOK-om osuđen na šest i pol godina zatvora i novčanu kaznu od milijun i pol kuna.

USKOK inače smatra da su Ćosić i Vulić bili glavni operativci Darka Šarića u Hrvatskoj, a i Šarić je također optužen u ovoj priči, ali u Srbiji.