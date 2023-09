Neviđene mjere osiguranja: Ćosića, Vulića i ostale i u sudnici čuvali naoružani specijalci

Neviđene mjere osiguranja. Tako bi se u najkraćim crtama moglo opisati ono što se u četvrtak događalo na zagrebačkom Županijskom sudu na kojem se održavalo optužno vijeće protiv Petra Ćosića, Manuela Vulića i još šestorice optuženika za koje se smatra da su dio hrvatskog kraka narko hobotnice Darka Šarića, čovjeka kojeg je američka DEA svojevremeno označila kao najvećeg narko bossa na Balkanu.

Ćosić i još sedam pripadnika te zločinačke organizacije, koje USKOK tereti da su iz Južne Amerike prokrijumčarili najmanje 600 kilograma kokaina, ali i da su bili upleteni u likvidaciji Milana Milovca, Šarićeve desne ruke u Ekvadoru, na sud su dovezeni pod jakom pratnjom pripadnika specijalne policije. U nekoliko kombija, pratilo ih je više, što se kaže, do zuba naoružanih specijalca. Da su mjere osiguranja ekipe koja se očito smatra opasnom, ozbiljno shvaćena, svjedoči i podatak da su tijekom cijelog trajanja sjednice optužnog vijeća, s optuženicima, njihovim braniteljima, tužiteljem i sudskim vijećem u sudnici bili i tri specijalca. Naoružana.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A što se tiče onog zbog čega su Ćosić, Vulić, koji je jedno vrijeme bio među najtraženijim europskim bjeguncima dok nedavno nije izručen iz Kolumbije, Ante Vrcan, Marko Carević, Dragan Krička, Oliver Čokara, Anđelko Oršulić i Goran Vuk optuženi, optužnica prema očekivanju, nije potvrđena. Naime, riječ je o jednoj od optužnica koje je USKOK podignuo zahvaljujući podacima koji su prikupljeni preko SKY komunikacije. Riječ je o vrlo kriptiranoj komunikaciji, koju je dekriptirao Europol, a posljedica toga je masovni policijski udar na razne kriminalne skupine diljem svijeta.

POVEZANI ČLANCI:

No obrane problematiziraju, ne samo u Hrvatskoj, već diljem svijeta, način na koji su istražitelji došli do kompromitirajućih podataka iz kriptiranih mobitela, koji su potom pretočeni u optužnice. Među ostalim traže da se sve što je prikupljeno nakon što je SKY dekriptiran, izdvoji iz spisa kao nezakonit dokaz. Diljem Europe sudovi različito gledaju na te zahtjeve, mahom ih odbijajući. Optužnica Ćosiću i ostalima prva je u Hrvatskoj gdje su obrane uopće došle u prigodu na sudu problematizirati ono što je prikupljeno putem SKY-a. Stoga su predložili, da prije no što optužno vijeće odluči je li ono što je prikupljeno putem SKY-a zakoniti dokaz ili ne, traži naloge francuskog suda na temelju kojih je hakiran server na kojem je pohranjena SKY komunikacija, a taj se servere koliko je poznato nalazi u Francuskoj. Tražili su i da se dostavi sporazum između belgijskih, nizozemskih i francuskih vlasti o formiranju zajedničkog istražnog tima te dopisi koji su razmijenila hrvatska i francuska istražna tijela oko SKY komunikacije, a tražili su i izuzeće telekomunikacijskog vještaka.

Sud je za sada odlučio da će pribaviti sve istražne spise o provođenju tajnih mjera nad optuženicima u Hrvatskoj, no odbio je zahtjev za dostavom dokumentacije iz inozemstva. Odluku hoće li se vještaka saslušati ili ne sud će donijeti naknadno, a sljedeća sjednica optužnog vijeća zakazana je za 2. studenog.

Optužnica protiv Ćosića i ostalih podignuta je u travnju ove godine, a zločinačka grupa svojim "poslovima" se bavila, tvrdi USKOK, od studenog 2019. do travnja 2022. Kao glavnog u toj priči USKOK je označio Ćosića, koji se povezao s Milovcem i Vulićem, te su onda organizirali ostatak skupine. Milovac je bio zadužen za nabavku kokaina u Južnoj Americi, prije svega u Ekvadoru, u kojem je živio. Droga je ubacivana u brodove kontejnere, te se skrivena u bananama ili nečem drugom transportirala do luka u Rijeci ili Pločama, od kud je vađena i dalje transportirana u zemlje EU. Kilogram kokaina prodavan je po cijeni i do 30.000 eura, a dio kriminalne skupine optužen je i za krijumčarenje oružja.Nešto od droge, nađeno je u luci Ploče, a u tom djelu priče, bio je optužen i Čokara. Priznao je krivnju te je po nagodbi s USKOK-om osuđen na šest i pol godina zatvora i novčanu kaznu od milijun i pol kuna.

USKOK inače smatra da su Ćosić i Vulić bili glavni operativci Darka Šarića u Hrvatskoj, a i Šarić je također optužen u ovoj priči, samo u Srbiji.

POVEZANI ČLANCI:

Tamo ga se tereti da je iz kućnog pritvora organizirao krijumčarenje ogromnih količina kokaina iz Južne Amerike, ali i likvidaciju Milana Milovca, svoje nekadašnje desne ruke u Ekvadoru. Prema optužnici, u planiranju te likvidacije sudjelovali su i Ćosić i Vulić, koji su, tvrdi USKOK, vrlo otvoreno komunicirali o potrebi da se likvidira Milovac. Ta likvidacija, navodi se u optužnici, dogovorena je sa Šarićem. Milovac im je smetao jer se trebao izbaciti posrednik u poslovima s kokainom, a kada se Milovac žalio na Šarića, Ćosić je Šariću prosljeđivao te poruke. Sva komunikacija odvijala se preko SKY-a, razgovori su bili kriptirani, a svaka osoba koja je tako komunicirala imala je PIN brojeve te nadimke, koji su istražitelji onda povezali s pojedinim optuženicima. Recimo Gati je bio jedan od Šarićevih nadimaka, a što je on komunicirao s Ćosićem, Ćosić je prenosio Vuliću, koji je također živio u Južnoj Americi. Ludi je pak bio jedan od Milovčevih nadimaka.

- Gledaj za Ludoga, Gati i ja odlučili smo da ode...Gati će poslati ljude koje ima gore - kaže Ćosić Vuliću.

Ćosić traži od Vulića da što prije počne s planovima i organizacijom likvidacije, pa mu u jednom trenutku kaže: "To s Gatijem se treba ubrzati dok je baš napaljen, a ovo govno trebamo što prije završiti... Ajd' piši Gatiju da riješite onu budalu..."

Dogovara se potom tko i kako i kada treba pratiti Milovca i njegovo kretanje, pa Ćosić konstatira: "Neka mu uhvati rutinu... On je kuća, trening, a ono ispred teretane je mačji kašalj za odraditi..."

Vulić pak komunicira sa Šarićem koji mu govori da se Milovca mora riješiti, no sažalijeva ga zbog djece...

"Kakve djece? Briga njega za sve nas, čovjek nas mrzi godinama.. Imaš ekipu za rješavanje? Ja dam isto nešto za logistiku..."

"Ja sam da se to odradi, a bolje je uvijek imati lokalce za to...", daje Šarić zeleno svjetlo za likvidaciju.