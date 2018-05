U požaru poginula žena. Vatrogasci jedva došli do kuće!

U požaru koji je jutros nešto prije 4 sata buknuo u staroj gradskoj jezgri Makarske preminula je jedna osoba, doznaje se u splitskoj policiji.

Vatrogasci su dojavu o požaru dobili u 3.34 sata kada im je javljeno da gori obiteljska kuća u Ulici Kalelarga, u samom gradskom središtu. Vatru su gasili vatrogasci iz DVD-a Brela, Tučepa, Podgore i Baške Vode te je lokaliziran u 4. 45 sati.

U policiji su rekli da je vatra potpuno ugašena u 5.30 sati te da su vatrogasci prilikom ulaska u kuću pronašli jedno mrtvo tijelo. Neslužbeno, riječ je o ženskoj osobi srednjih godina koja se najvjerojatnije ugušila. Riječ je o kući na tri kata s drvenim podovima do koje vatrogasci nisu odmah mogli stići na vrijeme jer je put do nje bio zakrčen.

"Ulazak u taj dio grada za vatrogasce je noćna mora. Ipak, uspjeli smo doći do kuće u plamenu i zaustaviti širenje vatre na okolne objekte. Putem do kuće smetali su nam štekati, kablovi, razna rasvjeta, ali smo nekako ipak uspjeli doći do objekta u kojem smo nakon gašenja pronašli mrtvu jednu osobu", izjavio je za Hinu glavni vatrogasni zapovjednik Dražen Glavina.