U požaru poginulo 12 ljudi, stradala i beba

Dvanaest osoba je poginulo, među kojima i jedna beba, a četiri su teško ozlijeđene u požaru koji je zahvatio nekoliko katova stambene zgrade u njujorškoj četvrti Bronxu, objavio je gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio.

Požar je izbio na prvom katu zgrade i brzo se proširio na gornje katove, rekao je gradski vatrogasni povjerenik Daniel Nigro, dodajući da se uzroci požara još istražuju.

De Blasio je rekao da je riječ o "najtragičnijem požaru u New Yorku u posljednjih najmanje četvrt stoljeća". Četiri se osobe nalaze u kritičnom stanju u bolnici i "bore se za život", rekao je gradonačelnik. Vatrogasci su uspjeli iz zgrade u plamenu spasiti 12 ljudi.

"Ljudi su poginuli na raznim katovima, u dobi od jedne do 50 godina. Čak i u našem poslu gdje se stalno suočavamo s tragedijama, šokirani smo gubitkom života", kazao je Nigro.

"This will rank as one of the worst losses of life to a fire in many, many years"



New York Mayor Bill de Blasio reports 12 people dead, including one child, and 4 critically injured in a Bronx apartment building fire. pic.twitter.com/popc5ya0Xw