Slovenija je na 'točki pucanja', za Rome stižu 'radikalne mjere'

Zločin u Novom Mestu, u kojem je 48-godišnji muškarac nasmrt pretučen nakon što je došao po sina koji ga je pozvao u pomoć zato što mu je prijetila skupina mladih Roma, nije se mogao dogoditi u gorem trenutku za slovenskog premijera Roberta Goloba, samo nekoliko mjeseci uoči parlamentarnih izbora.

Radikalizirana slovenska opozicija predvođena bivšim premijerom Janezom Janšom ovaj događaj pokušat će iskoristiti u predizborne svrhe, s obzirom na to da je ovdje ponovno riječ o eksplozivnoj kombinaciji nasilja, manjina i sigurnosti, tradicionalno osjetljivim temama u slovenskoj politici, koje populistička desnica redovito koristi kako bi dokazala da vladajuća ljevica ne štiti građane, nego kriminalce.

Tako je bilo i ovaj put. U prvoj reakciji na tragediju Janša poručuje da su premijer Golob i njegova koalicija neizravno odgovorni za smrt ubijenog Aleša Šutara, tvrdeći da su za smrt oca koji je htio zaštititi sina od napada Roma krivi "lijeva politika ili političari zbog uspostavljanja dvostrukih standarda", zatim "sudstvo i tužiteljstvo zbog korištenja dvostrukih standarda u sankcioniranju zločina Roma", a na kraju "ministar i vodstvo policije zbog umanjivanja ozbiljnih upozorenja i znakova pogoršanja sigurnosne situacije".

Janša će zatražiti izvanrednu sjednicu Državnog zbora, ali istodobno najavljuje i da će na dan zasjedanja organizirati prosvjedni skup ispred parlamenta. Bivši Janšin šef diplomacije Anže Logar, koji je u međuvremenu osnovao vlastitu stranku, smatra da je Slovenija stigla do "točke pucanja". Logarova dijagnoza stanja ne može biti turobnija – sigurnost građana ugrožena kao nikad prije, zdravstvo na koljenima, socijalni sustav se urušava, gospodarstvo je preopterećeno, tvrtke i mladi odlaze u inozemstvo, korupcija i javni dug vrtoglavo rastu, ljudi s pravom gube povjerenje u institucije pravne države. Vrijeme je za izbore, poručuje Logar.

Stranke vladajuće koalicije pozivaju pak na odlučan i promišljen odgovor vlasti, upozoravajući pritom da sada nije vrijeme za huškanje i političku zloporabu tragičnog događaja. Premijer Golob također ističe da se bol ne smije pretvoriti u osvetu ili mržnju. "Nema mjesta iskorištavanju tragedije za širenja mržnje, stvaranja podjela ili pozivanja na obračun u našem društvu", poručuje premijer, a slična poruka stiže i od predsjednice Nataše Pirc Musar, koja naglašava da je neprihvatljivo da se takva tragedija iskorištava za jeftino stjecanje političkih bodova.

Čini se da su u vladajućoj koaliciji itekako svjesni činjenice da ovaj slučaj postaje prvorazredna politička tema s potencijalno razornim političkim posljedicama, zbog čega ovaj put ništa nije prepušteno slučaju. Premijer Golob stigao je u Novo Mesto odmah nakon događaja, a odgovorni ministri odmah su podnijeli ostavke, što je važno za smirivanje situacije i sanaciju političke štete. Golob najavljuje i "radikalne mjere" na području romske problematike, kao i pojačavanje policijskih snaga na tom području. Policija je brzo identificirala osumnjičenika, kojem prijeti kazna od pet do 15 godina zatvora. Riječ je o 21-godišnjaku iz Šentjerneja, koji je kao maloljetnik bio registriran zbog imovinskih i dva kaznena djela s elementima nasilja, od kojih je jedno djelo bilo spolni napad na osobu mlađu od 15 godina.