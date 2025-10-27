Obitelj i prijatelji poginulog Slovenca u suzama: 'Bio je toliko dobar, uvijek je pomagao svima'

Novome Mestu zavladala je tuga nakon tragične smrti 48-godišnjeg Aleša Šutara, poznatog ugostitelja i čovjeka koji je cijeli život posvetio svojoj obitelji i prijateljima. Aleš je izgubio život u subotu oko 2 sata ujutro dok je pokušavao pomoći svom sinu ispred noćnog kluba LokalPatriot u Rozmanovoj ulici.

Njegov dugogodišnji prijatelj i poslovni partner, Primož, emotivno je ispričao za 24sata što se dogodilo: „Aleš je bio moj brat, moj prijatelj, prijatelj već 25 godina. Radio je sa mnom 23 godine i bio vođa svih mojih lokala, moja desna ruka. Bio je jin, ja jang. Bio je on, a ja sam bio ja…“ Tog kobnog jutra, Aleš je došao po sina koji je ranije iste večeri bio maltretiran. „Došao je po sina i čekao ga ispred kluba. Tada ga je jedan od napadača udario u glavu. Pao je, zadobio unutarnje krvarenje i prijelom vratnog kralješka. Liječnici ga nisu mogli spasiti“, rekao je Primož.

Tuga je odmah zahvatila cijeli grad. Građani su palili lampaše, ostavljali cvijeće i odavali počast čovjeku koji je bio poznat po dobroti i spremnosti pomoći svima. Njegov brat Janez oprostio se od Aleša na Facebooku riječima koje su potresle mnoge: „Uvijek si mi bio najveća podrška, moj uzor i najbolji prijatelj. Bili smo u kontaktu svaki dan. Nedostaješ mi, brate… Iza tebe ostaje praznina koja se nikada ne može ispuniti.“ Uz objavu je stavio i njihovu zajedničku fotografiju s Triglava.

Svjedoci i prijatelji ističu da je Aleš bio čovjek iznimne dobrote. „Uvijek je pomagao, uvijek je imao riječi podrške. Bio je obiteljski čovjek, topao i prijateljski nastrojen“, rekla je uplakana kolegica koja je tog jutra došla zapaliti lampaš ispred kluba. Primož je dodao: „Bio je toliko dobar da je ponekad i ispaštao zbog toga. Imao je dvoje djece, sina od 18 i kćer od 16 godina. Nikad nije tražio ništa od drugih, prvo bi pomogao, pa tek onda pitao zašto.“

Tragični događaji odvijali su se ubrzo nakon što su Primož i Aleš bili zajedno u drugom kafiću oko 23:15 sati, gdje su proslavili odlazak kolege na novi posao. Aleš je tada primio poziv sina koji je imao problem u centru grada i odmah pošao pomoći. „Kao svaki roditelj, odmah je krenuo. Oni su ga čekali ispred kluba, i napali ga iznenada. Pao je odmah“, opisao je Primož, još potresen. Primož je također izrazio bijes zbog sporog dolaska hitne pomoći. „Hitna je kasnila više od 14 minuta. Zamislite, ja pješke mogu stići do hitne za isto toliko. Sve što se najgore moglo dogoditi, dogodilo se.“

Građani i prijatelji pozivaju na smirenost, ali istovremeno žele da nadležne službe poduzmu konkretne mjere protiv nasilja i kriminala u gradu. „Ovo se nikada ne bi smjelo dogoditi. Nadamo se da će se konačno nešto poduzeti, prije nego što bude prekasno“, dodao je Primož. Rom Sabrijan Jurkovič (21) uhićen je kao osumnjičeni za ubojstvo, dok slovenski mediji navode da je već poznat policiji. Romska zajednica iz drugog grada osudila je napad: „Izražavamo iskrenu sućut obitelji i prijateljima gospodina Aleša Šutara. Osuđujemo svako neprimjereno ponašanje pojedinaca unutar naše zajednice i želimo spriječiti da se takve tragedije ponavljaju.“