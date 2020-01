S čak 4,9 promila alkohola u krvi završio je jedan 21-godišnjak tijekom novogodišnje noći na hitnom prijemu u Centru za hitnu medicinu bjelovarske bolnice.

Osim njega koji je bio apsolutni rekorder, zaprimljeno je još nekoliko alkoholiziranih pacijenata, piše HRT.

– To je zaista visoki promil alkohola u krvi, kada dolazi do zakazivanja organa i poremećaja svijesti. U takvom stanju je bio on – kazala je dr. Karmela Caparin, voditeljica Centra za hitnu medicinu bjelovarske bolnice.