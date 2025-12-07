Neviđeni skandal trese Njemačku: Na poslu je bio ravno 11 dana, ali zato će plaću primati narednih osam godina

Nevjerojatna politička drama odigrava se u njemačkom gradu Zehdenicku u Brandenburgu, gdje će gradonačelnik Alexander Kretzschmar, nakon samo jedanaest dana na dužnosti, biti smijenjen zbog stalnog bolovanja. Kako piše Fenix, gradonačelnik, koji je na bolovanju još od kraja ožujka ove godine, neće dati ostavku, a njegovo eventualno uklanjanje s pozicije moglo bi imati značajne financijske posljedice za grad.

Naime, gradsko vijeće Zehdenicka, koje broji 18 članova, jednoglasno je glasovalo za smjenu Kretzschmara, no kako pišu njemački mediji, proces smjene neće biti jednostavan ni jeftin. Gradonačelnik je, nakon izbijanja zdravstvenih problema, odlučio iskoristiti zakonski sedmodnevni rok za podnošenje ostavke, ali nije pristao na dobrovoljno napuštanje funkcije, zbog čega će se održati referendum o njegovoj smjeni 25. siječnja 2025. godine.

Trošak organizacije referenduma procijenjen je na 13.000 do 14.000 eura, no ako Kretzschmar mora napustiti dužnost, za grad će to biti još skuplje. Naime, gradonačelnik, prema zakonu, i dalje ima pravo na plaću do kraja svog redovitog mandata koji traje do 2033. godine. Prema trenutnoj izračunima, gradonačelnik bi mogao primati plaću u iznosu od 8.663 eura mjesečno, što je 71,75 posto od konačnog razreda njegove platne skupine A16.

Ovaj neobičan politički skandal nije prva smjena gradonačelnika u Zehdenicku. Kretzschmar je naslijedio Bert Kronenberga koji je podnio ostavku 2021. godine, a njegov nasljednik Lucas Halle također je napustio dužnost 2024. godine. Za mali grad od 13.000 stanovnika, to predstavlja ozbiljan politički i administrativni problem.

Kretzschmar je oštro odbacio optužbe koje se iznose prema njemu, ističući da su tvrdnje o njegovoj nesposobnosti “lažne”. Prema njegovim riječima, učinio je sve što je mogao kako bi se vratio na dužnost, a posljednji liječnički izvještaj iz kolovoza ove godine ukazivao je na pozitivnu prognozu i mogućnost njegovog povratka na posao "za nekoliko tjedana". Iako je tu informaciju dostavio predsjedniku gradskog vijeća u listopadu, ona nije uzeta u obzir prilikom glasovanja o opozivu, što je, prema njegovim riječima, razlog zbog kojeg odbija podnijeti ostavku.

Ako referendum u siječnju bude održan, za smjenu Kretzschmara bit će potrebno najmanje 2800 glasova stanovnika Zehdenicka. Ukoliko dođe do njegove smjene, grad će za pet godina morati pronaći svog četvrtog gradonačelnika, što dodatno komplicira političku situaciju u tom malom njemačkom gradu.