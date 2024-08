FOTO Auto naletio na obitelj iz Križevaca: Poginula je majka, suprug i dijete dobili ozljede opasne po život

Hrvatska državljanka poginula je u naletu automobila na Viru, u teškoj nesreći nakon koje je sinoć još četvero osoba prebačeno u bolnicu. Počinitelj je pod nadzorom policije, doznao je Večernji list, a policija je bila na terenu do šest sati ujutro. Iako policija službeno nije potvrdila navode s društvenih mreža da je stradala majka koja je bila s djecom i suprugom, neslužbeno doznajemo da su dvije osobe stradale u tragediji na Viru zaprimljene u bolnicu s teškim ozljedama opasnim po život. Navodno je riječ o suprugu i jednom djetetu, no policija to službeno ne potvrđuje.

- Počinitelj je hrvatski državljanin i priveden je. Još se utvrđuje da li je sletio s ceste i je li bio alkoholiziran - rekao nam je izvor iz istrage. Većina ljudi s kojima smo razgovarali na Viru jutros su nam rekli kako su čuli za tragediju, ali da se dogodila na putu uz cestu u Putu Lozica. Na tom predjelu nema nogostupa, vozi se brzo i riječ je o opasnoj dionici.

- Oko ponoći se se odjednom začule sirene hitne i vatrogasaca i policije - rekao nam je jedan Viranin.

- Šokirani smo, žao nam je ljudi koji su stradali, ovdje se stalno brzo vozi. Užas jedan - dodao je drugi.

Koliko je događaj šokirao Virane i njihove goste pokazuju i navodi, brojne molitve za stradale, upiti, ali i kritike na društvenim mrežama i virskim stranicama. Spominje se majka da je stradala majka s troje djece, Punto koji je navodno sudjelovao i tragediji, ali i alkohol, nepostojanje nogostupa… Policija ove navode nije službeno potvrdila. Je li vozač koji je navodno Viranin imao dva promila alkohola? Takvu informaciju čuo je i načelnik općine Vir Marino Radović.

- Čuo sam da je bio alkoholiziran. Moram izraziti sućut obitelji. Nadam se da će se djeca i suprug oporaviti jer čujem da su životno ugroženi. Da, i ja sam čuo da im vozač u Puntu naletio s leđa i to je strašna tragedija. Bila su dvojica u automobilu i ako je stvarno vozač bio alkoholiziran to oštro osuđujem i apeliram na sve da ne voze pijani. Ovo je tragedija - rekao nam je načelnik općine Vir. Poginula žena je navodno turistkinja, hrvatska državljanka.

