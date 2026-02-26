STOP SHOP u snažnoj ekspanziji - mrežu širi na 24 lokacije u Hrvatskoj

STOP SHOP u Hrvatskoj ulazi u najintenzivniju fazu širenja od svog dolaska na domaće tržište 2018. godine. Nakon stabilne i operativno snažne 2025., brend maloprodajnih parkova najavljuje otvaranje čak pet novih lokacija u tekućoj godini, i to redom – u Kninu, Sinju, Samoboru, Kutini i Bjelovaru, kao i proširenje postojeće lokacije u Vinkovcima za dodatnih pet prodajnih jedinica.

Ovim investicijskim ciklusom STOP SHOP će do kraja 2026. upravljati s ukupno 24 retail parka u domaćem tržištu, čime Hrvatska postaje jedno od ključnih tržišta razvoja brenda u regiji te potvrđuje dugoročno povjerenje investitora u stabilnost i potencijal domaćeg tržišta.

Mreža koja ravnomjerno pokriva cijelu Hrvatsku

STOP SHOP danas posluje na 19 lokacija diljem Hrvatske, uključujući Osijek , Našice , Valpovo , Ludbreg , Kaštel Sućurac , Veliku Goricu , Gospić , Daruvar , Vinkovce , Labin , Pazin , Čakovec , Đakovo , Vukovar , Dugo Selo , Viroviticu , Krapinu , Ivanec te Novu Gradišku. U manje od osam godina prisutnosti na tržištu, STOP SHOP je izgradio jednu od najrazvijenijih mreža retail parkova u Hrvatskoj, ravnomjerno raspoređenu od Slavonije i središnje Hrvatske do Istre i Dalmacije. Takva geografska rasprostranjenost potvrđuje prilagodljivost koncepta različitim regionalnim specifičnostima, uz zadržavanje konzistentnog standarda kvalitete i prepoznatljivog korisničkog iskustva.

Foto: STOP SHOP

„Naš koncept pokazao je iznimnu otpornost i prilagodljivost različitim tržištima. Hrvatska je kroz operativne rezultate i prihvaćenost brenda dokazala da je iznimno perspektivno tržište za daljnji razvoj STOP SHOP mreže. Ova nova faza rezultat je detaljnih analiza, ali i snažnog povjerenja koje su nam dali zakupci i lokalne zajednice“, ističe Joško Piteša, Country Manager Operations za Hrvatsku.

Do kraja 2025. godine STOP SHOP retail parkovi ostvarili su oko 30 milijuna posjeta u Hrvatskoj, potvrđujući svoju ulogu stabilnih trgovačkih i društvenih središta u sredinama u kojima posluju.

Jačanje juga i dodatna konsolidacija kontinentalne Hrvatske

Poseban strateški naglasak u 2026. stavlja se na južnu Hrvatsku. Uz postojeću lokaciju u Kaštel Sućurcu, mreža se širi na Knin i Sinj, čime STOP SHOP sustavno jača svoju prisutnost u Dalmaciji i dalmatinskom zaleđu.

Foto: STOP SHOP

Istovremeno, otvaranja u Samoboru, Kutini i Bjelovaru dodatno učvršćuju poziciju brenda u kontinentalnoj Hrvatskoj. Odabir lokacija temelji se na demografskim pokazateljima, kupovnoj moći, urbanističkim planovima i dugoročnom investicijskom potencijalu.

Samobor predstavlja logičan iskorak prema zagrebačkoj regiji, dok Kutina i Bjelovar potvrđuju strategiju razvoja u sredinama koje posljednjih godina pokazuju stabilan rast i snažnu lokalnu potražnju za modernim retail formatima.

Proširenje Vinkovaca kao dokaz tržišne snage koncepta

Druga faza razvoja STOP SHOP-a u Vinkovcima dodatno potvrđuje održivost STOP SHOP modela. Naime, vinkovačka je lokacija u kratkom roku nadmašila inicijalne projekcije posjećenosti i interesa zakupaca, a sada će postojeći kapacitet biti proširen za dodatnih pet prodajnih jedinica. Ova investicija jasan je signal tržištu – STOP SHOP ne razvija projekte isključivo kroz geografsko širenje, već strateški ulaže u lokacije koje pokazuju snažan operativni potencijal i dugoročnu održivost.

Rast koji prati zajednicu

Svaka nova lokacija očekivano će otvoriti i oko 100 novih radnih mjesta, čime kompanija izravno doprinosi lokalnom zapošljavanju i gospodarskoj aktivnosti. Uz prepoznatljive domaće i međunarodne brendove koji STOP SHOP prate na nacionalnoj razini, poseban naglasak i ovoga će se puta staviti na uključivanje lokalnih poduzetnika, čime će svaki retail park imati priliku očuvati povezanost s okruženjem i zajednicom u kojoj djeluje.

Foto: STOP SHOP

Paralelno s investicijskim širenjem, STOP SHOP nastavlja razvijati i društveno odgovorne inicijative. Program besplatnih dermatoloških pregleda madeža, koji je prethodne godine obuhvatio više od 400 građana u sedam gradova, ove se godine planira proširiti na svih 19 lokacija u Hrvatskoj.

Nadalje, brend je proteklih godina sudjelovao i u međunarodnim kampanjama Pink October i Movember, omogućujući besplatne preventivne preglede u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, čime dodatno naglašava svoju dugoročnu posvećenost kvaliteti života u lokalnim zajednicama.

„Naš rast uvijek promatramo u širem kontekstu. Retail park nije samo investicija u nekretnine, već ulaganje u grad, u radna mjesta i u kvalitetu svakodnevice. Svaka nova lokacija mora biti i poslovno održiva i društveno relevantna“, ističe Piteša.

Foto: STOP SHOP

Jasna vizija do kraja 2026.

S planirane ukupno 24 lokacije do kraja 2026. godine, STOP SHOP potvrđuje ambiciju da Hrvatska ostane jedno od najvažnijih tržišta razvoja ovog koncepta u regiji. Fokus ostaje na održivom rastu, dugoročnim partnerstvima i kontinuiranoj prilagodbi potrebama lokalnih potrošača.

„STOP SHOP raste zajedno s gradovima u kojima posluje. Naš cilj nije samo širiti mrežu, već graditi dugoročno održive projekte koji postaju prirodan dio svakodnevice lokalne zajednice. Hrvatska se danas jasno profilira kao jedno od ključnih tržišta našeg regionalnog razvoja – i u nju nastavljamo ulagati s jasnom vizijom i dugoročnim povjerenjem“, zaključio je Joško Piteša.