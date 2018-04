Pse i mačke u Karlovcu ne moraju kastrirati

Karlovac je donio Odluku o kućnim ljubimcima, napuštenim ili izgubljenim i divljim životinjama po kojoj je kastracija ili sterilizacija životinja samo djelomična obveza. Prvi je prijedlog gradske uprave bio da se uvede obveza sterilizacije i kastracije za sve životinje, od kućnih ljubimaca do napuštenih životinja, osim ako vlasnik ne dokaže da ima valjani razlog, poput uzgoja neke pasmine ili bolesti, zbog koje bi bio izuzet od odluke.

Samo da ne završe na ulici

Javna rasprava, u kojoj su sudjelovale i udruge koje se brinu o zaštiti životinja, pokazala je da većina odgovornih vlasnika ne želi prihvatiti obvezu sterilizacije ili kastracije svoga kućnog ljubimca.

– Stoga smo prvoj odluci dodali članak u kojem će stajati da vlasnici kućnih ljubimaca ne moraju sterilizirati ili kastrirati svoga psa ili mačku, ali to moraju potvrditi pisanom izjavom koju će dostaviti Gradu Karlovcu koji će imati posebnu evidenciju, bazu podataka tih vlasnika. U toj će izjavi potpisati i da su dužni sami skrbiti se o potomstvu kućnog ljubimca. Točnije, dužni su im naći smještaj, a ne ih prepustiti ulici. S obzirom na to da sve životinje moraju biti čipirane, tako ćemo moći pratiti je li životinja kastrirana ili ne i zašto – objasnio je Damir Mandić, karlovački gradonačelnik. Takav su kompromis prihvatili svi vijećnici Gradskog vijeća. Za napuštene pse i mačke koji završe u skloništu kastracija i sterilizacija su obvezni. Za to je Grad osigurao dodatnih milijun kuna u proračunu. Sklonište dobiva 750.000 kuna godišnje za brigu o životinjama.

Sklonište u Utinji

Sklonište za napuštene životinje u Utinji i lani je bilo tzv. no kill sklonište. U njemu je 2017. zbrinuto čak 489 pasa, od toga broja čak 264 psa stara do godinu dana.

– Zahvalan sam udrugama što su puno pridonijele zbrinjavanju tih životinja. Cilj nam je uvesti red na gradske ulice, da nemamo pasa i mačaka lutalica. Dakle, da što manje životinja bude napušteno, da ih što manje dolazi u Utinju. Pratit ćemo situaciju tijekom idućih godinu-dvije da vidimo je li takva odluka dovela do reda – pojasnio je Damir Mandić. Od početka iduće godine Karlovačka bi županija trebala postati nositelj projekta Skloništa za napuštene životinje u Utinji, a ostali gradovi i općine sufinancirali bi troškove smještaja životinja u Utinji. Provedbu nove odluke provjeravat će komunalni redari. Karlovac nabavlja uređaj kojim će se provjeravati jesu li psi zatečeni na ulici čipirani.