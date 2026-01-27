Radno stanovništvo stari, tko će u Hrvatskoj raditi? 'Mora postojati konsenzus svih koji su na vlasti i onih koji se bore za nju'

Europa će se u idućim desetljećima zbog niskih stopa nataliteta, starenja stanovništva i odlaska u mirovinu generacije baby boomera suočiti s velikim porastom starijeg stanovništva i smanjivanjem broja ljudi u radnoj dobi, a to neće moći nadoknaditi ni priljev imigranata. Hrvatska će prema projekcijama UN-a 2050. imati 3,3 milijuna stanovnika što prema demografskim procjenama znači oko 900 tisuća ljudi manje u radnoj dobi, te je nužno donijeti dugoročnu pronatalitetnu imigracijsku/povratničku populacijsku politiku, a ona se mora temeljiti na projekcijama stanovništva kakve npr. ima Njemačka te su javno dostupne na stranicama njihova statističkog ureda.