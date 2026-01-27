Naši Portali
STARENJE STANOVNIŠTVA

Radno stanovništvo stari, tko će u Hrvatskoj raditi? 'Mora postojati konsenzus svih koji su na vlasti i onih koji se bore za nju'

Autor
Dijana Jurasić
27.01.2026.
u 06:02

Njemačka utvrdila da manjak radnog stanovništva ne može nadoknaditi imigracijom

Europa će se u idućim desetljećima zbog niskih stopa nataliteta, starenja stanovništva i odlaska u mirovinu generacije baby boomera suočiti s velikim porastom starijeg stanovništva i smanjivanjem broja ljudi u radnoj dobi, a to neće moći nadoknaditi ni priljev imigranata. Hrvatska će prema projekcijama UN-a 2050. imati 3,3 milijuna stanovnika što prema demografskim procjenama znači oko 900 tisuća ljudi manje u radnoj dobi, te je nužno donijeti dugoročnu pronatalitetnu imigracijsku/povratničku populacijsku politiku, a ona se mora temeljiti na projekcijama stanovništva kakve npr. ima Njemačka te su javno dostupne na stranicama njihova statističkog ureda.

Komentara 9

Pogledaj Sve
DX
Dx
06:46 27.01.2026.

Vidim po objavama , traže se vrhunski stručnjaci, a nude minimalne plaće. Uz takav pristup mora propasti gospodarstvo i bez problema sa nekad jeftinom energijom . A koji su prevaranti postali ovi iz njihove T filijale kod nas , ee za to je zapravo kriva i naša država.

Avatar vratio_se_ćaća
vratio_se_ćaća
07:05 27.01.2026.

Pa to i jeste cilj EU birokrata. Ništa se nije promijenilo od merkeličine doktrine do danas. Demografske mjere su na začelju svih EU politika. Propagiraju se dugine boje. Kršćanstvo se zatire. Medijski se proganja svakoga tko brani vjeru, dom i obitelj.

Avatar Šubić125
Šubić125
07:36 27.01.2026.

Radit će Hrvati i Hrvatice, ka i Europljani koji budu htjeli! Sigurno da nas neće kolonizirat azijskim i afričkim hordama kako bi od nas stvorili rimsku kozmopolitsku/multikulturalnu prčiju kako to EU kompradorska agentura birokrata radi po Europi di su i Brisel di je agentura Vatikanskog rimokatoličkog parazita i neprijatelja italske crikve svila brlog pretvorila u azijski i afrički grad! Ološu rimskom nije misto na Europskom!

