Sterilizacija svih pasa je protuzakonita

Čakovec je već donio, a drugi gradovi poput Zagreba u postupku su donošenja odluka kojima se propisuje trajna sterilizacija ne samo napuštenih i izgubljenih nego svih pasa i mačaka na njihovu području, osim registriranih uzgajivača. To znači da će se morati sterilizirati ili kastrirati i psi koji su pod kontrolom odgovornih vlasnika i koji se ne razmnožavaju nekontrolirano ili se uopće ne razmnožavaju. Naime, neki vlasnici ne žele sterilizirati svoje pse jer ne žele da njihov pas ide pod opću anesteziju koja nosi rizike i da ga režu, boje se negativnih posljedica tih zahvata poput pretilosti, karcinoma i drugih bolesti.

Derogiranje odredbi zakona

Profesor na katedri ustavnih i političkih znanosti Pravnog fakulteta u Osijeku Mato Palić kaže da su takve odluke protuzakonite. Objašnjava da Zakon o zaštiti životinja u članku 52. propisuje uvjete za sterilizaciju kućnih ljubimaca. Prvi uvjet je da mora biti mladunčadi, a drugi da se vlasnik ljubimca ne brine za mladunčad.

– Prema tome, ako bi se aktom jedinice lokalne i/ili područne samouprave predviđala mogućnost sterilizacije na drugačiji način od onog koji je određen Zakonom o zaštiti životinja, sasvim sigurno bi se radilo o protuzakonitom postupanju. Podzakonskim aktima se ne smiju derogirati odredbe zakona niti postupati drugačije od onoga što zakon definira. Njihova je funkcija razrada zakonskih odredbi – tumači profesor Palić. U spornim odlukama navodi se, među ostalim, da komunalni redari imaju ovlasti utvrditi identitet stranke nazočne nadzoru i ući u prostore u kojima se drže kućni ljubimci, a to onda znači i u stanove i kuće. Te ovlasti se navode i u Zakonu o zaštiti životinja. A to je pak protivno Ustavu RH. Profesor Palić kaže da je potrebno poštovati činjenicu da su to do sada mogli raditi isključivo policijski službenici, odnosno druge osobe. On ne vidi problem u tome da se u suradnji gradske uprave i nadležne policijske postaje osigura asistencija policije oko utvrđivanja identiteta, a pogotovo ulaska u tuđi dom. No, napominje da je prema Ustavu RH (čl. 34.) vrlo jasno tko uopće može ući u tuđi dom. Za to je potreban i nalog suda.

– Mogućnost ulaska bez naloga suda kao iznimka moguća je u vrlo precizno propisanim situacijima. Osim navedenoga, u Kaznenom zakonu postoji i kazneno djelo narušavanja nepovredivosti doma. Odredba zakona kojom se komunalnom redaru daju ovlasti da ulazi u tuđi dom je, po svojem sadržaju, protivna Ustavu RH – tumači profosor Palić. U Ministarstvu poljoprivrede kažu da je Zakonom o zaštiti životinja propisano da način postupanja s napuštenim ili izgubljenim psima propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave te da one mogu kao mjeru rješavanja problema napuštenih pasa i mačaka propisati i trajnu sterilizaciju kao obvezan način kontrole razmnožavanja.

– U proteklom razdoblju organiziran je niz sastanaka s predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave na kojima se raspravljalo o obvezama koje proizlaze iz ovoga Zakona, a u odnosu na napuštene pse. Odlukama o obveznoj trajnoj sterilizaciji mogu se predvidjeti i moguća opravdana izuzeća od trajne sterilizacije, a registrirani uzgoji kućnih ljubimaca pri nadležnom tijelu automatski su izuzeti – poručuju iz Ministarstva.

Zadiranje u pravo vlasništva

U dopisu Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Retriver klubu Hrvatske iz veljače ove godine pak između ostalog se navodi se da jednostrano propisivanje odredbe o trajnoj sterilizaciji bez da se temelji na odgovarajućim činjenicama i podacima te nakon odgovarajuće analize stanja može imati nesagledive posljedice na populaciju određene vrste kućnih ljubimaca. U dopisu piše i da to neposredno zadire u pravo vlasništva pogotovo imajući na umu da je vlasnik sam odgovoran za kontrolu razmnožavanja svog kućnog ljubimca.