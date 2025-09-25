U idućih godinu dana kreće utrka za novim direktorima u državnim tvrtkama

Zakon o upravljanju pravnim osobama u vlasništvu RH jedan je od onih koji se dugo tesao, usklađivao s potrebama iz prakse, a na kraju i kriterijima koje valja ispuniti zbog prijama u OECD. Usvojen je konačno još prije ljetne stanke i trebao bi startati 1. listopada, no u praksi će primjena još neko vrijeme kaskati jer tek nakon tog datuma Vladi će resorno Ministarstvo financija uputiti podzakonske akte nužne da bi zakonski okvir mogao biti realiziran. Drugim riječima, i val promjena menadžera u državnim poduzećima izgledno će krenuti tek iduće godine.