NOVI KRITERIJI

U idućih godinu dana kreće utrka za novim direktorima u državnim tvrtkama

VL
Autor
Marija Brnić/PD
25.09.2025.
u 15:00

U mnogim tvrtkama već odavno Vlada ne odobrava imenovanja na pune četverogodišnje mandate, što se na kraju pravdalo upravo uvođenjem novog zakona

Zakon o upravljanju pravnim osobama u vlasništvu RH jedan je od onih koji se dugo tesao, usklađivao s potrebama iz prakse, a na kraju i kriterijima koje valja ispuniti zbog prijama u OECD. Usvojen je konačno još prije ljetne stanke i trebao bi startati 1. listopada, no u praksi će primjena još neko vrijeme kaskati jer tek nakon tog datuma Vladi će resorno Ministarstvo financija uputiti podzakonske akte nužne da bi zakonski okvir mogao biti realiziran. Drugim riječima, i val promjena menadžera u državnim poduzećima izgledno će krenuti tek iduće godine.

Ključne riječi
državne tvrtke Zakon o upravljanju pravnim osobama u vlasništvu RH OECD

