U HV-u sve je više žena, u MORH-u ih je već više od 50 posto

U redovitom godišnjem izvješću MORH-a o stanju u obrani za 2021. nema nekih velikih posebnosti ni iznenađenja, osim primjetnog i sve snažnijeg trenda porasta broja žena u vojnom sustavu Hrvatske. On nije ni velik, niti je brojan, sastoji se od ukupno 17 tisuća pripadnika, od toga 15 tisuća djelatnih vojnih osoba i oko dvije tisuće onih koji rade u Ministarstvu obrane. Od tog broja žene čine već oko 18 posto djelatnika i zaposlenika, što Hrvatsku, kako stoji i u izvješću, stavlja u sam vrh zemalja članica NATO-a po udjelu žena u vojnom sustavu.



Kad se gleda samo MORH, dakle u kategoriji državnih službenika i namještenika, kojih je u prošloj godini bilo 1982 zaposlena, u MORH-u već dominiraju žene jer njih 1003 čine već 50,7 posto zaposlenih. No, ako bi netko pomislio da žena ima toliko zbog administrativnih dužnosti, u kojima se one sve više zapošljavaju, a muškarci sve manje, to vjerojatno vrijedi za sam MORH, koji čini "vojna administracija", ali gleda li se ona "prava" vojska", onih 15 tisuća vojnika i časnika, u tom je dijelu 2019 žena ili 13,45 posto. Dakle, gotovo svaki sedmi hrvatski vojnik je vojnikinja. Podatak koji ruši još jednu predrasudu jest da je udio žena na zapovjednim i voditeljskim dužnostima u vojsci u 2021. iznosio više od 12 posto, dakle taj broj gotovo da je proporcionalan udjelu žena u HV-u. Da žene nisu diskriminirane i da ih ne preskaču u promaknućima u viši čin muški vojnici, kao što je to uobičajeno u poslovnom svijetu primjerice, pokazuje i podatak da su od ukupno promaknutih u viši čin u prošloj godini njih gotovo 14 posto bile žene.