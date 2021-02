U Hrvatsku stiže 'krvava kiša'. Što to zapravo znači i kako nastaje?

Velika količina saharske prašine stigla je preko Sredozemnog mora u Europu. Jučer je zabilježena u švicarskim Alpama. Prašina je u subotu poslijepodne prekrila središnju Francusku, Švicarsku, južnu Njemačku i Austriju, piše portal Severeweather.eu, najavljujući da će se nastaviti pomicati sjevernije, odnosno istočnije. Do nedjelje ujutro oblak s prašinom trebao bi stići do Beneluksa, Češke i Mađarske, a tijekom dana preko Italije trebala bi stići i u naše krajeve.

Saharska prašina, poznata je i pod nazivom blatna kiša. Kiša koja ostavlja najčešće smeđe ili žućkaste tragove na površini ili izloženim objektima naziva se blatna kiša, a poznata je i kao žuta kiša, krvava kiša i obojena kiša.

Blatna kiša povremeno se može zamijetiti i na području Hrvatske, češće na Jadranu i u područjima uz Jadran nego u kontinentalnom dijelu zemlje, piše DHMZ.

Blatna kiša nastaje samo u određenim sinoptičkim situacijama. Na području Hrvatske nastaje kada je nad našim predjelima ili malo južnije u prizemnom sloju atmosferski sustav koji sadrži dosta vlage, ciklonalno polje ili i izraženi frontalni sustav, a u višim slojevima atmosfere (od 5 000 m i više) je izraženo jugozapadno ili južno strujanje. U takvim situacijama čestice pijeska iz sjeverne Afrike, odnosno područja Sahare dospijevaju u više slojeve atmosfere te ulaze u oblačne sustave, pa kiša koja pada iz njih u sebi sadrži saharski pijesak te je stoga obojena.

