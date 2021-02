Nizozemcima se ovo nije dogodilo devet godina: Vlada zamolila građane da ostanu doma

Nizozemska bi trebala ući u još veće zatvaranje i to zbog prognoze za nedjelju koja najavljuje jaki snijeg i vjetar, što je prva takva meterološka uzbuna u posljednjih devet godina.

Vlada je u subotu je zamolila građane da ostanu doma jer su meteorolozi izdali "crveno upozorenje" za cijelu zemlju zbog vjetra koji će puhati do 90 kilometara na sat i do 20 centimetara snijega koji bi mogli dovesti do opasnih snježnih nanosa na cestama i ograničene vidljivosti.

Svi centri za testiranje na koronavirus bit će zatvoreni, priopćile su zdravstvene vlasti. Željeznički promet će biti minimaliziran, a glavni supermarketi otkazali su dostavu zaključivši da bi bilo preopasno slati vozače.

Svi profesionalni nogometni turniri zakazani za nedjelju također su odgođeni i amsterdamsko gradsko vijeće odlučilo je zatvoriti sve kanale u želji da omogući klizanje kasnije tijekom tjedna. Zračna luka Amsterdam Schiphol upozorila je na mogućnosti kašnjenja letova.

Upozorenje o zadržavanju kod kuće pridodano je postojećim mjerama zatvaranja, prema kojima trgovine, restorani, barovi i druga javna mjesta već tjednima ne rade, a stanovnici pozvani da ograniče putovanja s ciljem suzbijanja pandemije koronavirusa.