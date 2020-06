U Hrvatskoj raste broj oboljelih, a manje od nas testira samo Bugarska

S 19 novih slučajeva oboljelih od COVID-19 u 24 sata od petka do subote u Hrvatskoj ponovno raste broj zaraženih tom bolešću. Novi slučajevi utvrđeni su u sedam županija, ukinuti su posjeti domovima za starije u Splitu i Zagrebu, uvedene oštrije kontrole na granicama, a razgovara se i o uvođenju obvezne samoizolacije po povratku u zemlju za sve koji putuju u Srbiju te BiH.

Stožer može vraćati mjere

Trenutačno se u bolnicama, prema izvještaju Stožera, liječi još osam oboljelih od novog koronavirusa koji je dosad u nas odnio 107 života. Broj oboljelih raste i u okolnim zemljama, ali i u Europi općenito te je struka suglasna u stavu da smo se svi previše opustili. U Hrvatskoj virus ponovno cirkulira jer novooboljeli nisu isključivo uvezeni slučajevi iz drugih država, a ovisno o broju zaraženih idućih dana, Stožer će vraćati pojedine mjere, dok bi neke preporuke mogle postati i obveza poput nošenja zaštitne maske u zatvorenim prostorima.

>> VIDEO Alemka Markotić: 'Očekujemo još slučajeva, ako negdje bude eksponencijalni rast uvodit ćemo mjere'

– Preporučili smo nošenje maski u zatvorenim prostorima, javnom prijevozu te svugdje gdje ima više ljudi. Virus je ušao na razne načine jer su se granice otvorile i ovo danas je rezultat ponašanja prije sedam ili deset dana te je moguće da će se situacija smiriti. No razmišljamo o tome da se za naše građane koji putuju u BiH i Srbiju odredi samoizolacija. Vidjet ćemo razvoj situacije i odluke će na preporuku struke donijeti Stožer – objašnjava dr. Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji je u samoizolaciji, podsjetimo, nakon press-konferencije u Zavodu na kojoj je sudjelovala osoba za koju je poslije potvrđeno da je pozitivna na novi koronavirus.

Prvi nalaz ravnatelju Capaku je negativan, no samoizolacija i njemu te ostalima koji su sudjelovali na tom događaju potrebna je zbog mogućnosti da se simptomi bolesti razviju tek idućih dana. Broj određenih samoizolacija raste pa tako i onih koji su zbog toga otvorili bolovanje, posljednji podatak iz HZZO-a govori o 212 ljudi. Kako bude rastao broj oboljelih, logično je očekivati i rast izolacija njihovih kontakata. No što je sa strategijom testiranja ako se virus razmahao, i to zato što su se svi naprosto prestali držati ikakvih mjera? Naime, 19 novih slučajeva otkriveno je od 388 testova napravljenih u spomenuta 24 sata. Je li to dovoljno testiranja i jesu li naši kriteriji koga testirati ispravni? Dvojba je to koja se provlači od početka epidemije, a koja je sada evidentna i sve se češće čuje među strukom. Ravnatelj Capak kaže da je Zavod donio upute koga testirati, ali poručuje i da nema stopostotne garancije.

– Pretjerano uzimanje briseva ne garantira da ćemo uspjeti napasti i pobijediti virus. To garantira jedna pametna strategija, a dosad smo testirali manje jer nije bilo potrebe za više. Ne znači da nećemo testirati više kada to bude potrebno. Zna se da neke europske zemlje testiraju strahovito puno, ali što to znači ako putniku na aerodromu u Austriji naprave test koji je negativan, a on se pokaže pozitivnim za dva-tri dana? Dakle, nema tu garancije i stopostotne sigurnosti. Puno je važnija dobra anamneza, pitati ima li čovjek simptome, izmjeriti mu temperaturu, provjeriti je li i kamo putovao, bio u kontaktu s oboljelima..., to je puno veća garancija nego sam test.

Dobra anamneza i mjerenje temperature čine 25-30 posto sigurnosti, a test daje još dodatnu sigurnost. Zato je važna pametna strategija da se ne troši previše resursa – pojasnio je dr. Capak napominjući kako su testiranja na ovu bolest kod nas moguća u 15 različitih centara u zemlji te da se odnedavno na Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” može u jednom danu napraviti 1500 testova.

>> VIDEO Plenković o povećanom broju zaraženih koronavirusom

Važan je oprez, kaže ministar

No strategija je i dalje da se ne testira masovno, nego ciljano te se na test ne upućuju ni svi s temperaturom ili respiratornim simptomima. S time se ne slaže dr. Bernard Kaić koji je više puta ponovio svoj stručni stav da se u nas ne testira dovoljno. Prema podacima Worldometera, brojke pokazuju da se na milijun stanovnika u Europi jedino u Bugarskoj na novi koronavirus testira manje nego u Hrvatskoj.

– Držimo sve pod kontrolom, jednom smo uspjeli u suradnji s građanima. Vjerujemo da će dobra procjena struke kad uvesti koju mjeru i ovog puta biti adekvatna kao dosad. Naravno, važan je oprez, držite se propisanih mjera, pazite na higijenu, rukovanje i ostanimo odgovorni – komentirao je ministar zdravstva dr. Vili Beroš. I premijer Andrej Plenković naveo je da je zdravstvo spremno nositi se s eventualno povećanim brojem zaraženih koronavirusom rekavši i kako će se “kontrolirati stvari na granici na učinkovit način”.