'U Hrvatskoj je neoprostivo reći da si Hrvatica i katolkinja'

Mirjana Hrga, nekadašnja novinarka kontroverzne HTV-ove emisije "Motrišta", dugim i iscrpnim svjedočanstvom iznijela je svoju stranu priče na sudskom ročištu povodom svojeg 40.000 kuna teškog tužbenog zahtjeva protiv Novosti.

- Za ratna stradanja hrvatskih Srba čula sam tek u istrazi protiv Mirka Norca. Ranije nisam imala informacija. Istina, bilo je hrabrih novinara koji su o tome pisali. Ali u ratu, gledala sam samo kako da svi zajedno sačuvamo živu glavu. Ako to smatrate mojom greškom, OK – to je bila greška.

Kako prenosi Novi list, Hrga je samo jedna od desetak ljudi koji su ovaj kontroverzni tjednik i njegove novinare tužili zbog raznih komentara koji su utjecali na povredu ugleda i časti.

Samo ročište je trajalo duže od tri sata, a Hrga se požalila da Novosti huškaju javnost protiv nje, ali i upitala "zašto rad u Motrištima ne bismo pripisali ranoj mladenačkoj fazi".

- "Ja sam očajna. Kad bi suze samo bile sve – isplačeš se i ideš dalje. Ali, nataloži vam se sav taj jad na dušu. Tome lijeka nema. Koliko je samo toga zla u kolegama! To nema veze s kritikom ili slobodom govora, to je jednostavno opasni bezobrazluk. Taj osjećaj traje i danas", rekla je.

Hrga smatra da je Hrvatskom bukta nova vrsta fašizma u kojoj je "neoprostivo reći da si Hrvatica i katolkinja". Odvjetnica Novosti Lina Budak iskaz je komentirala ocjenom kako je "utemeljen na dojmovima o ponašanju kumice s Dolca i spuštanju pogleda posjetitelja kafića Pif", koji "ne mogu biti temelj za presudu u tužiteljičinu korist". Izricanje presude sutkinja Kolinda Kolar najavila je za četvrtak, 26. travnja u 13,30 sati, prenosi Novi list.