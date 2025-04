U Hrvatskoj dan žalosti u subotu, na dan ispraćaja

Predsjednik Vlade Andrej Plenković, nakon komemoracije u Jasenovcu, najavio je da će Vlada proglasiti dan žalosti u Hrvatskoj za subotu, na dan ispraćaja pape Franje, te otkrio da je s predsjednikom Zoranom Milanovićem razgovarao o papinoj smrti. – Razmišljao sam o tome i naša je ideja da to (dan žalosti op.a.) bude u subotu na sam dan ispraćaja pape Franje, rekao je Plenković dodavši da se još čekaju svi detalji protokola papinog ispraćaja, no da će on vjerojatno ići na papin sprovod na koji je već najavljen dolazak mnogih svjetskih državnika.

Plenković se na komemoraciji nakon duljeg vremena susreo i s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem, s kojim je kratko razgovarao o smrti pape Franje te o svojem posjetu papi samo dan prije nego što je preminuo. Plenković je jedan od posljednjih državnika koji su vidjeli pokojnog papu. – Budući da sam u Rimu bio privatno, imao sam priliku susresti se s njim nakon njegove uskršnje čestitke 'Gradu i svijetu'. Zaista se vidjelo da je u teškom zdravstvenom stanju, ali svejedno se osjetila toplina, vedrina, želja da do kraja ispunjava svoju misiju i meni je to bilo veliko zadovoljstvo, kao i supruzi i djeci, opisao je premijer novinarima posljednji susret sa Svetim Ocem.

– Zbog javnosti moram reći da se taj susret dogodio na inicijativu protokola Vatikana, a ne našu, jer smo tamo bili privatno i nismo ga željeli ni na koji način dodatno opterećivati. Međutim, kako sam tamo bio najviši dužnosnik, uslijedio je taj poziv te smo ga sa zadovoljstvom prihvatili. To govorim s obzirom na zaista grozne komentare pojedinih ljudi na društvenim mrežama, koji u Hrvatskoj poprimaju besramne razmjere, a ovo je jedan od najgorih, potpuno nepotrebnih i krajnje neinformiranih, rekao je Plenković komentirajući neke negativne reakcije u javnosti.

Inače, kada je 2. travnja 2005. preminuo papa Ivan Pavao II., tadašnja Vlada Ive Sanadera danima žalosti proglasila je 4. i 5. travnja, kao i dan njegova pokopa 8. travnja. Dan žalosti obilježava se obveznim isticanjem zastave Republike Hrvatske na pola koplja na svim zgradama u kojima su smještena tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave te zgradama u kojima je sjedište ili se obavlja djelatnost pravnih osoba, odnosno u kojima fizičke osobe obavljaju samostalnu djelatnost. Na dan žalosti ne mogu se održavati zabavne priredbe, a pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost svoje programe trebaju prilagoditi obilježavanju tog dana.

